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Александр Братчиков призвал газовиков взять на контроль вопрос оплаты труда подрядчиков

Взять на контроль вопрос оплаты труда подрядчиков призвал газовиков председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Часть объема по догазификации переносится на 2023 год, указал вице-спикер. «Переносятся выделенные лимиты и в каком объеме? Будут ли приниматься дополнительные заявки в 2023 году?» - спросил он.

«Деньги, которые забронированы от Псковской области - 10,5 млрд - они так и будут. Населенные пункты будут прибавляться, и попадающие в параметры тоже войдут в программу», - ответил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.

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«То есть программа имеет неограниченный срок действия», - уточнил Александр Братчиков.

«Да», - ответил Олег Басников.

В заключение Александр Братчиков попросил взять на контроль вопрос оплаты работ подрядчиков.