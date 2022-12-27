Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
итоги-2022 спорт
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
Курс на 2023 ЛОНГРИД
работа «Псковэнергосбыта» на каникулах
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
карта скидок от профсоюза
экватор в облсовпрофе
Господин Рейтингомер
Газ в быту
рост тарифов
новое в недвижимости
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
лонгрид кушать подано
Новогодняя акция на Geely
Новая «Пчёлка» в Пскове
показания электросчетчиков
 
 
 
ещё ЖКХ 27.12.2022 12:183 Ледяной аншлаг 27.12.2022 16:170 Очистные сооружения Пскова хотят дополнить станцией ультрафиолетового облучения 27.12.2022 15:322 Как припаркованные машины мешают вывозу ТКО, рассказали псковичам 27.12.2022 14:390 Результат догазификации двух районов оценил с гражданами, подрядчиками и главами Андрей Козлов 27.12.2022 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Константином Болотиным 27.12.2022 12:300 Участки наружных теплосетей очистили в Овсище
 
 
 
Самое популярное 22.12.2022 19:301 Ушла из жизни экс-председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева 21.12.2022 13:0718 Самая мощная котельная Пскова находится на грани выхода из строя 20.12.2022 18:334 Педофил совратил девятерых детей в Пскове 22.12.2022 14:543 Чугунные ограждения устанавливают на Троицком мосту в Пскове. ФОТО 23.12.2022 15:069 Василий Осипов покидает пост вице-губернатора Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Результат догазификации двух районов оценил с гражданами, подрядчиками и главами Андрей Козлов

27.12.2022 14:39|ПсковКомментариев: 0

Ситуацию с догазификацией домовладений на территории своего избирательного округа проинспектировал депутат областного Собрания Андрей Козлов. Рабочая поездка началась в Новосокольническом районе и продолжилась в Великолукском. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Вместе с главой муниципалитета Виталием Соловьёвым парламентарий приехал к жителю Новосокольников Виктору Петрову, который обратился к депутату с жалобой на работу газовиков. Гражданин подал заявку на догазификацию ещё в феврале, оплатил необходимую сумму, заменил электрический котёл на газовый, но в декабрьские морозы по-прежнему вынужден отапливать двухэтажный дом небольшой печкой.

«Два воза дров уже кончаются, потому что топлю два раза в день по два часа – спать-то как-то надо. В доме всё подготовлено, единственное, что осталось – подключиться к центральной магистрали, но газовики не приходят. Только кормят обещаниями», -  рассказал житель частного сектора.

Глава района подтвердил, что затягивание сроков газификации – не единичный случай, а типичная ситуация. В Новосокольниках заключено больше пятисот договоров на догазификацию, но пока голубое топливо пришло только в 13 домовладений. «Если бы газовики работали оперативно, население уже получило бы газ в свои домовладения», - уверен Виталий Соловьёв.

Один из немногих позитивных примеров – в семье учителя Анастасии Некрасовой. При общем срыве сроков компания смогла сделать исключение. «Мужа призвали в рамках частичной мобилизации. И я, оставшись одна с ребёнком, остро нуждалась в газовом отоплении, -  рассказала женщина. – Вопрос быстро решили, газовые службы молодцы, специалисты подключили и газовую плиту, и отопление. К качеству претензий нет», - поблагодарила жительница Новосокольников сотрудников местного подразделения.

Однако таких отзывов от граждан пока значительно меньше, чем нареканий. Андрей Козлов напомнил, что в рамках контрольных полномочий областное Собрание депутатов неоднократно приглашало к трибуне руководство «Газпром газораспределение Псков», в итоге, признав работу компании неудовлетворительной.

«Хотя определённые подвижки в увеличении темпов газификации после проведения  "парламентских часов" всё-таки есть, в принятом постановлении мы прямо указали на срыв программы догазификации и обозначили выявленные проблемы. Одна из них – отсутствие должного рабочего взаимодействия газовиков с органами местного самоуправления и подрядными организациями», - обратил внимание депутат. 

Более детальный разговор о нестыковках между участниками процесса состоялся в Великолукском районе, где Андрей Козлов и глава муниципалитета Алексей Кузьмин встретились с представителями подрядчика, занимающегося прокладкой газопровода до границ участков.

 

Строительная организация недавно закупила четыре спецмашины стоимостью более 20 млн рублей, которые позволяют работать даже при неблагоприятных погодных условиях. Но выйти на необходимые цифры всё равно не удалось. По словам представителя компании, общий процесс тормозят не снег и морозы, а задержки согласования технической документации.

По словам подрядчика, кардинально отличается ситуация только в Локнянском районе, где главе муниципалитета Нине Степановой после совещания в областном Собрании депутатов удалось скоординировать все заинтересованные стороны и за три месяца практически с нуля выйти на хорошие темпы работы

«Пример Локнянского района надо взять за основу для всех муниципалитетов», - уверен Андрей Козлов. По мнению депутата, текущий зимний период необходимо использовать для того, чтобы подготовить и согласовать всю необходимую техническую документацию, а с наступлением тёплой погоды активно приступить к реализации программы социальной догазификации, которая по решению федерального правительства программа стала бессрочной.

Теги: #псковское областное собрание #догазификация
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как проведёте новогодние выходные?
В опросе приняло участие 69 человек
27.12.2022, 16:170 Очистные сооружения Пскова хотят дополнить станцией ультрафиолетового облучения 27.12.2022, 15:580 Светлана Мельникова: Подачу исторического материала нельзя превращать в Диснейленд 27.12.2022, 15:510 «Лига справедливости»: Оспаривание завещания. ВИДЕО 27.12.2022, 15:322 Как припаркованные машины мешают вывозу ТКО, рассказали псковичам
27.12.2022, 15:170 Псковичка решила сыграть на электронной бирже и лишилась 170 тысяч рублей 27.12.2022, 15:050 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о реализации проекта «Экомышление» в Псковской области 27.12.2022, 15:050 Владимир Путин планирует посетить Псковскую область 28 декабря 27.12.2022, 15:040 «Гонки по вертикали»: год под знаком СВО, планы Путина и вызовы-2023
27.12.2022, 14:570 Эстония отложила реконструкцию пограничного перехода с Россией напротив Шумилкино 27.12.2022, 14:460 «Обратный отсчет»: Игорь Сопов об итогах года и подготовке к выборам-2023. ВИДЕО 27.12.2022, 14:390 Результат догазификации двух районов оценил с гражданами, подрядчиками и главами Андрей Козлов 27.12.2022, 14:360 Движение автобуса №55 возобновили по улице Ипподромной в Пскове
27.12.2022, 14:250 Российские подростки забили насмерть бездомного 27.12.2022, 14:081 Один из псковских осуждённых пропагандировал в тюрьме терроризм 27.12.2022, 14:000 Мастер-класс по созданию игрушки из ткани состоится в Пскове 27.12.2022, 13:510 Выборы губернатора Псковской области в 2023 году будут многодневными
27.12.2022, 13:410 Турнир по мини-футболу памяти Героя России Алексея Ширяева завершился в Пскове 27.12.2022, 13:310 Приёмные Деда Мороза откроются в торговых центрах Пскова 27.12.2022, 13:210 До +2°C и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 28 декабря 27.12.2022, 13:120 Трассу для лыжных гонок планируют оборудовать в Корытовском лесу
27.12.2022, 13:020 Прослушать отрывки из книг можно в парке «Тайны сказочных огней» в Пскове 27.12.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Константином Болотиным 27.12.2022, 12:580 Итоги реализации проекта «Экомышление» в 2022 году подведут в пресс-центре ПЛН 27.12.2022, 12:490 Годовалая девочка умерла в Петербурге из-за проглоченной батарейки
27.12.2022, 12:390 Акция на свиные рёбра в маринаде стартует в псковских магазинах «Деревня Соловьи» 27.12.2022, 12:300 Участки наружных теплосетей очистили в Овсище 27.12.2022, 12:191 На предновогоднюю «Ласточку» псковичи раскупили все билеты 27.12.2022, 12:183 Ледяной аншлаг
27.12.2022, 12:150 Псковский музей-заповедник планирует провести 50 выставок в следующем году 27.12.2022, 12:110 Россиянин оказался в реанимации из-за вспыхнувшей зарядки телефона 27.12.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Игорем Соповым 27.12.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 декабря
27.12.2022, 11:500 Свиной грипп обнаружили во всех регионах России 27.12.2022, 11:451 Новогодняя ярмарка в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 27.12.2022, 11:390 Попробовать зиму на вкус приглашает музей-заповедник «Изборск» 27.12.2022, 11:380 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области снизилась на 31%
27.12.2022, 11:280 Псковский Дом офицеров подвел итоги творческих достижений в год своего 75-летия 27.12.2022, 11:260 Более 13 млн рублей присвоили сотрудники великолукской «Фармации» 27.12.2022, 11:100 «Обратный отсчет»: Константин Болотин об итогах деятельности «Горводоканала» и планах на 2023 год 27.12.2022, 11:100 Ледовое шоу «Отважная Герда» покажут в Пскове 27 декабря
27.12.2022, 10:580 Четверо из десяти россиян верят в новогодние приметы – опрос 27.12.2022, 10:470 Владимир Гоголев покидает пост управляющего Псковского регионального отделения ФСС 27.12.2022, 10:450 Чудское озеро вошло в десятку популярных направлений для катания на льду 27.12.2022, 10:430 «Лига справедливости»: Оспаривание завещания
27.12.2022, 10:410 Офисы регионального отделения Социального фонда будут работать в каждом районе Псковской области 27.12.2022, 10:330 Названо количество предприятий общественного питания в Псковской области 27.12.2022, 10:270 «Псковэнергосбыт»: В новогодние каникулы потребителям будет доступен «электронный офис» 27.12.2022, 10:160 «Обратный отсчет»: Игорь Сопов об итогах года и подготовке к выборам-2023
27.12.2022, 10:070 Тётя из Куйбышева разыскивает племянника в Пскове 27.12.2022, 10:000 Два жилых дома горели в Псковской области 27.12.2022, 09:450 За самоотверженный труд и спасённые жизни поблагодарил сотрудников МЧС Александр Котов 27.12.2022, 09:331 Специалист заявил о необходимости разработки правил космического движения
27.12.2022, 09:220 Пропавшего при неназванных обстоятельствах мужчину разыскивают в Псковской области 27.12.2022, 09:120 Каких витаминов россиянам не хватает зимой, объяснила диетолог 27.12.2022, 08:590 Переизбыток алкоголя на Новый год раздражает каждого десятого псковича — опрос 27.12.2022, 08:480 Создание фонда защиты инвестиций россиян решили отложить
27.12.2022, 08:370 Дом детского творчества в Стругах Красных оборудуют пандусом по требованию прокуратуры 27.12.2022, 08:240 Эксперты оценили готовность российского образования к вызовам будущего рынка 27.12.2022, 08:120 Поддельные решения общих собраний предложили выявлять с помощью жильцов 27.12.2022, 07:510 День спасателя отмечают в России 27 декабря
27.12.2022, 07:353 ЛГБТ-пропаганду внесли в перечень контента, запрещенного в интернете 27.12.2022, 07:170 Ледяные дожди могут пойти в Псковской области 27.12.2022, 06:580 Небогатым россиянам предложат социальный банковский вклад 26.12.2022, 23:010 Книга рекордов Рейтингомера - 2022. ВИДЕО
26.12.2022, 22:270 Божественная литургия пройдет в Псково-Печерском монастыре в новогоднюю ночь 26.12.2022, 22:020 Печерянин трижды избил сожительницу и предстал перед судом 26.12.2022, 21:400 Терапевт предупредил, что недостаток солнца может привести к депрессии 26.12.2022, 21:250 Псковичей приглашают на просмотр и обсуждение фильма «Девушка и смерть»
26.12.2022, 21:131 Опрос ПЛН-ТВ: Сколько псковичи планируют потратить на празднование Нового года? 26.12.2022, 21:050 Профилактическое мероприятие «Пешеход и Новый год!» прошло в Великих Луках 26.12.2022, 20:420 Россиянин зарезал бывшую жену из-за ревности 26.12.2022, 20:250 Глава Пскова Борис Елкин занял 30-е место в национальном рейтинге мэров российских городов
26.12.2022, 20:030 В Минздраве рассказали, как правильно провести новогоднюю ночь 26.12.2022, 19:430 Более пятидесяти шаров сняли с «Ёлки желаний» участники акции в Пскове 26.12.2022, 19:210 Жемчужная ящерица продается в Пскове за 6,5 тысяч рублей 26.12.2022, 19:200 Итоговое заседание антинаркотической комиссии провели в Островском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru