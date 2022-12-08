Политика

Андрей Козлов о бюджете Псковской области на 2023 год и развитии сельского хозяйства

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 9 декабря. Гостем студии стал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним работу над проектом бюджета Псковской области на 2023 год, вопросы развития сельского хозяйства и догазификации.

– Андрей Григорьевич, как вы оцениваете проект закона о бюджете на 2023 год в его нынешнем виде? И, по-вашему мнению, насколько бюджет идеален?

– Партия «Единая Россия» единогласно поддержала бюджет в первом чтении. Я уже не первый год являюсь депутатом областного Собрания и могу сказать, что представители оппозиционных партий у нас всегда были против принятия бюджета. Но в нынешнем году случилось серьезное событие. Две оппозиционные партии поддержали бюджет в первом чтении. Это ЛДПР и «Справедливая Россия - За правду». Любой бюджет идеальным назвать сложно. Это инструмент, который имеет расходную и доходную части, и зависит от того, как в течение года работают представители нашего правительства совместно с нашим областным Собранием, как он дополняется, шлифуется. От этого зависит результат работы за год. Бюджет направлен на развитие. На мой взгляд, бюджет сбалансирован в соответствии с параметрами Бюджетного кодекса РФ. На протяжении следующего года, я уверен, он будет только увеличиваться.

– Насколько бюджет следующего года отражает необходимость мер поддержки экономики региона в целом? Отдельно прошу прокомментировать те средства, которые закладываются на следующий год для сельхозтоваропроизводителей. Какие уже сейчас, в декабре текущего года, вы видите экономические риски от года предстоящего?

– Бюджет сельского хозяйства разделен на два направления. Это прямые дотации – то, что мы получаем от нашего правительства, комитета по сельскому хозяйству. И вторая дотация с недавнего времени – новая программа комплексного развития сельских территорий. Действует уже третий год. Это не прямая мера поддержки, но тем не менее, она дает толчок развитию. В нынешнем году, и даже на протяжении нескольких лет, бюджет сельского хозяйства колеблется в районе миллиарда. В том году запланировали 942 миллиона, в нынешнем году планируется 875. Бюджет сельского хозяйства тоже иногда меняется, часто в течение года появляются какие-то новые программы.

Минсельхоз анализирует проблемы в сельском хозяйстве и видит векторы развития. Что касается по направлениям. В нынешнем году по сельскому хозяйству предусмотрена программа развития малых форм хозяйств. Она действует уже несколько лет. Достаточно действенная программа, касающаяся малых форм хозяйств. Фермеры, малый и средний бизнес, которые у нас тоже имеют место быть в сельском хозяйстве, испытывают определенные трудности. В нынешнем году эта статья бюджета немного увеличена. Если в том году было 98,8 миллиона, то в нынешнем - 109,8.

– Логично, в условиях, которые многие называют кризисными, поддерживать именно малые формы как основную налоговую базу?

– Если брать экономическую эффективность, у малых форм хозяйства она все-таки меньше, чем у крупных товарных хозяйств. Мы не должны забывать, что у нас большое государство. Псковская область имеет большую территорию, сельскую местность, в которой проживает больше 30% населения. На сегодняшний момент иногда фермеры выполняют функцию тех же самых глав волостей, помогая в тех или иных деревнях. Важно, чтобы деревни не вымирали. Если есть фермер, производство, обработанные поля, программы, то тогда территория живет, существует и развивается. Эти формы хозяйства также надо поддерживать, потому что управление территорией никто не отменял.

– Крупных сельхозтоваропроизводителей поддерживать нужно тоже, потому что это и большие отчисления в налоговые базы, и объемы производства совершенно другие. Крупные и, как правило, устойчивые хозяйства не испытывают определенных проблем?

– Я думаю, любое предприятие испытывает ряд проблем. Но крупный бизнес имеет преимущество – инвестиционную привлекательность с точки зрения банков. Фермеру прийти в банк и получить дешевый кредит, не имея залогового имущества, очень сложно. Крупным гораздо проще, и в плюсах есть длинные инвестиционные программы. Крупный бизнес пользуется этим. Это их основная мера господдержки, которую оказывает государство. Банки напрямую выдают льготные кредиты, ставку рефинансирования банку платит Минсельхоз по своим определенным зачетам. Это очень действенная мера для крупного бизнеса.

– Андрей Григорьевич, сферу строительства очень здорово поддержала льготная ипотека. Так ли гибко государство работает с процентами по кредитам для сельхозтоваропроизводителей?

– Достаточно гибко работает. Есть определенные требования и условия. Государство в этом плане, наверное, можно понять. Когда ты берешь деньги, их надо отдавать. Государство ставит требования – выдачу только эффективным производителям. Деньги достаточно серьезные. В программу периодически вносятся коррективы. Помню, когда начиналась программа льготного кредитования в 2006 году, очень много инвестиционных проектов, особенно в сельском хозяйстве, мы «похоронили». На протяжении последних лет я много ездил, смотрел проекты. Сейчас возвраты кредитов банку уменьшились. Поэтому требования, да, ужесточаются. Никто просто так деньги не дает, в том числе и государство. Экономика в России стабилизировалась, но, я думаю, она идеальной быть не может. Есть к чему стремиться. Она (экономика – ред.) стала более эффективной, осмысленной, стабильной и понятной для бизнеса. Не так часто сейчас меняются правила, как это было раньше. Сейчас достаточно длинные программы, на много лет. Мы видим это и по бюджету.

– Пережили турбулентность с санкциями, прерванные логистические цепочки. При этом же мы не можем отрицать, что отечественная экономика должна перестроиться, повернуться к отечественному потребителю. Правда, этот год как никакой другой это показал?

– Я думаю, что не только этот год, но и и предыдущий, когда у нас началась пандемия. Приведу несколько примеров в цифрах. Можно говорить о многом, но цифры некоторые вещи подтверждают. В том году у нас были пандемийные явления, и мы понимали, что люди болели, была поначалу даже паника, мы не знали, что с этим делать. Потом нормально, научились с этим жить. Затем ударили санкции. Но в этом году по доходной части бюджета – это то, что мы сами заработали: налоговые поступления от нашей экономики; я был приятно удивлен. Есть данные за 9 месяцев, за год нет, но мы почти на 11% увеличили доходную часть бюджета. Это говорит о том, что был какой-то определенный спад, появилась дополнительная логистика, но тем не менее бизнес уже немножко приноровился, и он становится гибким. Остались у бизнеса те люди, которые не боятся ничего, принимают разумные решения, действуют смело. На протяжении нескольких лет власть научилась работать с бизнесом более плотно. Если раньше власть ругали, то сейчас она действует как дополнительный помощник. Власть понимает, что на сегодняшний день, не поддерживая бизнес, невозможно выполнять социальные обязательства. Синергия работает.

– Какие возможности для регионов дает программа комплексного развития сельских территорий? Как Псковская область в ней уже успела поучаствовать?

– Регион с самых первых дней участвует в этой программе. Поначалу она была сырая и очень узконаправленная. В основном денежные средства распределялись и тратились на ремонт дорог. У нас есть несколько проблем. Дороги всегда озвучиваются, особенно в сельской местности. Хотя я считаю, что это не самое главная проблема. Поработала программа год, получив обратную реакцию в Минсельхозе, в правительстве, оценили вопрос департаменты и губернаторы, и поняли, что программа на строительство дорог – очень узкая. Все в дальнейшем понимали, что без кадров сделать нигде ничего невозможно. В сельской местности они тоже должны быть. А когда у тебя нет определенной инфраструктуры, офиса врача общей практики, клуба, школы, тяжело заманить человека на ту или иную территорию. Были внесены изменения в программу. На сегодняшний момент она предусматривает и ремонт сельских клубов, школ, строительство жилья, инженерной инфраструктуры. Программа отшлифовывалась, модернизировалась, увеличилось финансирование. В этом году мы видим беспрецедентные меры, несмотря на сложные явления. Она сохранилась, и уже является структурной частью нашего нацпроекта. Программа развивается только там, где все-таки есть перспективы развития производства. Без производства нет развития территории.

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– Андрей Григорьевич, многие слышали про опыт Плюсского района в этой программе. Это не значит, что это единственный район, который принимал и принимает в ней участие?

– Участие принимают многие районы Псковской области. Плюсский район немножко выделяется из других муниципалитетов. Это тот район, где программа стала работать, но где нет серьезного развития сельского хозяйства. Это говорит о том, что и правительство, и губернатор думают о развитии всех районов. Но я надеюсь, что с реализацией этой программы крупные объекты сельского хозяйства и бизнес заработают в Плюсском районе. Там немного другая территория, нет таких огромных площадей, там все таки больше лесной территории, тем не менее некоторые виды сельского хозяйства можно вести.

– Андрей Григорьевич, деньги просто так по этой программе не дадут. Что является гарантией? Проектно-сметная документация? Сам проект? Расскажите об этом, пожалуйста.

– Проект проходит отбор в Минсельхозе. Он распределяет денежные средства. Проект оценили, у него есть перспектива. Не без поддержки Михаила Юрьевича (Ведерникова, губернатора Псковской области – ред.). Правительство тоже оказывает влияние на прохождение тех или иных программ. Не обошлось и без Николая Александровича (Романова, председателя комитета по сельскому хозяйству Псковской области – ред.). И вот в этой синергии родился проект, нам поверили. Надеюсь, что это всё будет доведено до ума.

– В программе комплексного развития сельских территорий может поучаствовать любая территория. Но чтобы сделать проектно-сметную документацию, нужно вложить средства районного бюджета. То есть программа опять же работает на основе пусть минимального, но софинансирования?

– Однозначно. Там, где действуют смело и решительно, имеют определенный подход, территории развиваются быстрее, оперативнее, и самое главное, правильнее. Смелость районной власти, поддержка области дают определенные плоды. Определенный пример, может быть, другим главам, которые этим не занимаются. Надеюсь, что по Плюсскому району будет положительный пример.

– У наших муниципалитетов есть перспективы на участие в этой программе наперед?

– Многие не то, что присматриваются, многие уже подготовили проектно-сметные документации. То, что мы увидим в следующем году – скорее всего, проектно-сметная документация подготовлена еще, может быть, в 2020 году. Важно сделать сейчас, чтобы в ближайшей перспективе эти объекты в муниципалитетах родились. У нас заявлялось порядка 8 муниципалитетов, были объявлены приоритетные. К сожалению, не все защитились в Минсельхозе. У этой части есть возможность сделать работу над ошибками. Надеюсь, что главы муниципалитетов, учитывая положительный и отрицательный опыт, сделают выводы и будут двигаться дальше.

– Хочу у вас спросить о принятом законопроекте, который предполагает наложение штрафов на землевладельцев, которые не препятствуют распространению борщевика. Расскажите, как родилась эта идея? Насколько она будет действенной в отношении людей, которые де-юре являются хозяевами земли, а де-факто несколько про это забыли?

– Не забыли, потому что они имеют свидетельство о праве собственности на эти земли. Много было комментариев по этой теме, для чего это сделано, чья инициатива. Это в принципе инициатива Михаила Юрьевича (Ведерникова – ред.), мне кажется, очень правильная, разумная. На сегодняшний момент разрастание борщевика Сосновского стало серьезной проблемой Псковской области. И раньше можно было штрафовать, но этим полномочием был наделен только один орган – Россельхознадзор. Это федеральный орган, тем более он не имеет никакого прямого подчинения. Россельхознадзор имеет определенный штат и огромную территорию. Наверное, оштрафовать всех собственников, которые препятствуют, он не может. С другой стороны, им не очень это интересно. Почему? Потому что на сегодняшний момент очень часто собственник имеет 5, 8, 10 гектаров земли. Штраф, который мог придумать Россельхознадзор, очень небольшой. Проще приехать в какую-нибудь волость или к хозпредприятию, найти гектар или полтора этого борщевика, и на юридическое лицо наложить штраф. Там от 200 до 400, даже до 800 тысяч рублей. Соответственно, штраф, наполняемость казны и всем хорошо. Россельхознадзор, наверное, в большинстве случаев выезжает на проверки только лишь тогда, когда есть какой-то определенный план, либо когда кто-то пожаловался.

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А органы местного самоуправления и раньше могли составлять протоколы, но штрафовать за это не могли. Сейчас мы их наделили этими полномочиями. Это еще один рычаг воздействия органов муниципальной власти на неэффективных или, скажем так, нерадивых собственников земельных долей.

Государство уже задумывается о том, что земля – это средство производства, и она должна принадлежать эффективным собственникам, использоваться по целевому назначению. У нас есть статья в Гражданском кодексе РФ, которая предусматривает отбор земли. Пока таких больших прецедентов нет. Сейчас, в принципе, создается прецедент. Оштрафовали одного соседа, другой сосед прибежит, скажет: «Оштрафовали, следующий ты». Соответственно, может быть, либо заставят эту землю обрабатывать, либо избавляться от земли и отдавать эффективным собственникам. Инициатива направлена на это. На такие небольшие участки земли точечно органы местного самоуправления могут повлиять.

Хотя у нас есть и программа по борьбе с борщевиком. Она родилась тоже три года назад. В начале было предусмотрено 5 миллионов. Первый год эта программа не очень сработала. Органы местного самоуправления, видимо, не посчитали, что это их полномочия. За год работы было освоено 2,5 миллиона рублей. За это их отругало наше правительство, и правильно сделало. Прошло несколько лет, и сейчас эта программа рассчитана на 20 миллионов рублей. Она выполнена полностью. Муниципалитеты в эту программу включились, и действительно работают достаточно эффективно.

– Что касается программы введения земель в севооборот. Она у нас в последние годы, насколько можно услышать из разного рода новостей, достаточно неплохо работает. Или я ошибаюсь?

– Можно двояко оценивать. Я оцениваю, что она не совсем до конца эффективно работает. Если брать работу нашего сельского хозяйства, то такой показатель, как оборот земель сельхозназначения, мы не выполнили в этом году. В этом году мы не выполнили еще одну программу – производство скота и птицы в живом весе. Это связано с африканской чумой свиней. Помаленьку все это восстанавливаем, делаем. А индексный показатель «оборот земель сельхозназначения», к сожалению, наша реперная точка, в которой хвастаться нечем. С чем это связано? С тем, что нет достаточного количества инвесторов или эффективных собственников, которые могут их вести. Надеюсь, что в Псковской области улучшится инвестиционный климат. Придут эффективные собственники, которые землю эту возьмут и обработают. Земля у нас есть. В области числится почти 500 тысяч гектаров пашни, в активной обработке находится 250. У нас есть органы местного самоуправления, которые способны заниматься невостребованными земельными долями. Это земли, которые пока никому не принадлежат де-юре. Тем не менее, при должной работе с судебными органами власти они закрепятся за муниципалитетом. И они смогут выставить её на торги.

– Ввод земель в севооборот – это, скорее, для крупных агрохолдингов, нежели для мелких крестьянских фермерских хозяйств?

– Смотря, какие земли. Они же бывают разные. У нас есть сельхозземли, где растет лес. Поэтому там фермеру тяжело. Есть у нас и мелиоративные земли. Работает программа сельхозмелиорации, два направления. Первое – культурно-технические мероприятия. Это для тех земель, которые заросли кустами, но там нет леса. А восстановление мелиоративной системы – более дорогостоящая программа, требующая проекта, прохождения госэкспертизы. Здесь без сильной техники или подрядной организации сделать невозможно. В основном этим занимались только крупные, единичные предприятия. Культурно-технической занимались и мелкие фермеры, в том числе. Потому что расчистить кусты, привести землю в нормальный вид и получить компенсацию 12-13 тысяч рублей на гектар – хорошая синергия для бюджета и сельхозтоваропроизводителей. Программой пользовались. К сожалению, сейчас требования по этой программе ужесточаются. На сегодняшний момент, если заявилось какое-то предприятие на тысячи гектаров, то пока оно их не выполнит, ничего не получит. А если не успел до конца года, то нужно вернуть денежные средства назад. Это наш проблемный вопрос. Мы его будем обсуждать.

– Догазификация. Насколько я знаю, и фракция партии «Единая Россия» приняла это решение, и председатель Собрания его озвучил: не принять к сведению, а создать особое постановление, в котором вы, депутаты, пропишете неудовлетворенность работой исполнителя программы. Что написали в постановлении?

– Постановление готово. Депутаты были озабочены этим вопросом. Пройдя свои округа, зная цифры, графики, видели, что работа вообще не идет. Также наш председатель Александр Алексеевич (Котов – ред.) этим вопросом озаботился. Мы обратили внимание, и решили выяснить, почему не делается, чем мы можем помочь как депутаты. Три парламентских часа провели. На первом парламентском часу нам были даны определенные обещания. Второй парламентский час... Третий переполнил нашу чашу терпения. За этот период времени работа как не велась должным образом, так и не ведется.

Что указано в этом постановлении? Оно состоит из двух частей. Первое – это констатация фактов, второе – что нужно сделать для того, чтобы программа заработала должным образом с определенными темпами. Признали работу «Газпром межрегионгаз Псков» неудовлетворительной. Поставили оценку. На сегодняшний момент цифры, которые нам дает это ведомство, очень сильно разнятся от тех, которые поступают от муниципалитетов. Включены и два района, которые вообще не имеют магистрального газопровода. Это говорит о том, что не было никакого анализа работы, не было никакого контакта с главами муниципалитетов. Заострили внимание на том, что депутатам областного Собрания, которые направляли запросы в это ведомство, в течение двух месяцев не дали никакого ответа. Опять же нарушение закона. Это тоже учли и написали в постановление. На сегодняшний момент «Газпром межрегионгаз Псков» должен после того, как сделает свою работу, приводить в нормативное состояние тот участок, где ведут газопровод. Очень часто это просто брошено, и это тоже неправильно.

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Постановили, чтобы они подготовили четкий и правильный график синхронизации с органами местного самоуправления, и депутатам предоставили четкую, понятную и честную картину. Если действительно провалили, то все равно должны довести программу до ума. Должны сделать, потому что деньги на это выделены. Предложили увеличить количество подрядных организаций и увеличить темпы. В этой части поставить четкие контрольные цифры, реперные точки, чтобы органы исполнительной власти на местах могли этот вопрос контролировать и бить тревогу, если они не выполняются. Постановление занимает три страницы. Все цифры у нас подтверждены, выверены. Очень важно, чтобы газовики взбодрились и поняли, что они выполняют указ президента.

– Догазификация объявлена бессрочной. Нет опасений того, что когда нет определенных сроков, то вообще распоясываются?

– У меня есть опасения. Поэтому мы прописали определенный контроль. У областного Собрания есть контрольные функции. Будет определенная вовлеченность депутатов в работу своих округов. Это еще дополнительный стимул работать и наводить порядок. Где будут работать депутаты, главы районов, правительство Псковской области и, конечно, наш главный подрядчик, там будут результаты: кто-то будет впереди, кто-то отставать. Это нормальная практика. Контролирующую функцию у нас никто не отменял, будем за этим следить. Периодически к этому вопросу надо будет возвращаться. Надо будет - пять раз вернемся, лишь бы все было сделано и доведено до конца.

Беседовала Любовь Кузнецова