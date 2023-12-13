ЖКХ

Комиссию при оплате услуг ЖКХ не будут взымать с пенсионеров

Решение отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ пенсионерами принято, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции 14 декабря.

«А вот разве это правильно, что за примитивную услугу (оплата ЖКХ - ред.), нужно еще платить комиссию банку?» - поинтересовался ведущий Павел Зарубин у президента. Он отметил, что поступило много вопросов на эту тему.

«Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», - приводит ответ Путина ТАСС.