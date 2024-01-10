ЖКХ

Михаил Ведерников: Мусорщики устроили саботаж на новогодних выходных

Ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов, которая сложилась в Псковской области на новогодних выходных, - это настоящий саботаж, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании, которое он провёл 10 января при участии коллег из природоохранной прокуратуры и УФАС. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Страна сегодня воюет, и то, что вы устроили, это настоящей саботаж. Во время Великой Отечественной войны за это к стенке ставили. И ни у одного нет ни совести, ни страха, ни элементарного уважения к людям. Мы столько сил и времени потратили вместе с людьми, чтобы населенные пункты привести в порядок, чтобы они достойно выглядели к Новому году, а вы просто превратили все в помойку», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор призвал надзорные органы дать максимально исчерпывающую и жесткую оценку работе регионального оператора по обращению с ТКО - филиала ООО «Экопром» и ООО «СпецТрансКом», и дал 10 дней на урегулирование ситуации с ТКО в регионе.

Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.