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Виктор Мусатов: Исполнительные органы получат необходимые механизмы для обеспечения эффективной деятельности в сфере ТКО

Изменения в полномочиях органов власти в области обращения с отходами производства и потребления позволит обеспечить эффективную деятельность в данной сфере. Такое мнение озвучил председатель областного комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

«Деятельность в сфере обращения с отходами должна оказываться качественно и своевременно. Мы все убедились в том, что деятельность по обращению с отходами, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение невозможно поставить на паузу. Она должна оказываться своевременно, ритмично и качественно. Существенную роль в эффективности оказания этой деятельности отводят и органам исполнительной власти. Для этого необходимо определить механизмы регулирования этой деятельности. В статью 27.1 закона об исполнительных органов вносятся дополнения», - рассказал он.

Дополнения предусматривают целый ряд позиций, начиная от разработки, утверждения и реализации государственных программ в сфере обращения с отходами, в том числе с коммунальными отходами.

По словам Виктора Мусатова, органы исполнительной власти должны будут обеспечить деятельность в сфере твердых бытовых коммунальных отходов на всей цепочке: от образования, накопления, утилизации, транспортировки и захоронения.

Кроме того, разработают целый ряд нормативных актов, которые позволят регулировать деятельность регионального оператора по обращению с ТКО. «В том числе правила его работы, порядок расторжения договора с региональным оператором в случае невыполнения определенных условий, контроль за его деятельностью, а также целый ряд других позиций. В том числе разработка методических рекомендаций по разработке нормативов образования отходов и лимитов их размещения для объектов, неподлежащих федеральному надзору», - продолжил председатель профильного комитета.

Виктор Мусатов подчеркнул, что внесение изменений в данный законопроект направлено на то, чтобы исполнительные органы получили необходимые механизмы и инструменты для обеспечения эффективной деятельности в данной сфере.

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Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.

Сегодня, 16 января, состоится внеочередная сессия Псковского областного Собрания депутатов. В повестке всего один вопрос, меняющий содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления.