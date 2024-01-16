Игорь Шатурный: Срочные изменения в закон об отходах потребовались для ускорения реагирования

Изменения в полномочиях органов власти в области обращения с отходами производства и потребления необходимы, чтобы можно было оперативнее реагировать на проблемные ситуации с вывозом ТКО в Псковской области. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области по вопросам строительства и ЖКХ Игорь Шатурный.
Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.
Сегодня, 16 января, состоится внеочередная сессия Псковского областного Собрания депутатов. В повестке всего один вопрос, меняющий содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления.