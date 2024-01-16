ЖКХ

Игорь Шатурный: Срочные изменения в закон об отходах потребовались для ускорения реагирования

Изменения в полномочиях органов власти в области обращения с отходами производства и потребления необходимы, чтобы можно было оперативнее реагировать на проблемные ситуации с вывозом ТКО в Псковской области. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области по вопросам строительства и ЖКХ Игорь Шатурный.

«В первую очередь, изменения нужны, чтобы привести нашу базу в соответствие по утилизации и вывозу мусора на территории Псковской области. Внеурочно и срочно — мы видим ситуацию, созданный коллапс по вывозу мусора на территории Пскова и Псковского района. Чтобы более оперативно реагировать, губернатор обратился в законодательное Собрание, чтобы они передали все полномочия по организации вывоза, утилизации и транспортированию мусора именно правительству Псковской области и нашим профильным комитетам. На основе этого законодательства мы подготовим нормативно-правовую базу, которая позволит нам проводить конкурс, определять оператора по вывозу и утилизации отходов и процедуру при необходимости расторжения такого договора», - сказал Игорь Шатурный.

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Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.

Сегодня, 16 января, состоится внеочередная сессия Псковского областного Собрания депутатов. В повестке всего один вопрос, меняющий содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления.