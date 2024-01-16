ЖКХ

Александр Грацкий: Ситуация с мусором в Пскове нормализуется

Ситуация с мусором в Пскове нормализуется. Об этом заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я бы сказал, что ситуация с мусором в Пскове нормализуется. На праздничных выходных мы уже оперативно работали с комитетом по ЖКХ. Безусловно, это вызывало у нас тревогу, Борис Андреевич Елкин (глава Пскова - ред.) собирал совещание на выходных, в процессе работы выезжали на "Спецтранском", чтобы наладить взаимодействие. Уборка мусора не останавливалась, пускай она замедлилась. Это привело к накоплению отходов, которые невозможно разгрести за один день. Они устраняют, мы контролируем эти адреса. В настоящее время процесс идет, пусть не так быстро, как хотелось бы», – рассказал Александр Грацкий.

Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.