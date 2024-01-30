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Антимонопольное дело возбудили в отношении регоператора по обращению с ТКО

30.01.2024 16:31|ПсковКомментариев: 0

Псковское УФАС разобралось в причинах мусорного коллапса, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Напомним, что проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов в Пскове и Псковском районе стали предметом обсуждения на рабочем совещании под руководством губернатора области 10 января.
 
Ранее в адрес Псковского УФАС поступило заявление от регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экопром» в отношении компании «СпецТрансКом», которая занимается переработкой (сортировкой) твердых коммунальных отходов Пскова и Псковского района, а также ряда управляющих компаний на действия регионального оператора.

«"Экопром" указывал на полученное от "СпецТрансКом" предупреждение о прекращении приема ТКО на мусоросортировочный комплекс. В свою очередь, управляющими компаниями сообщалось о многочисленных обращениях граждан на значительное скопление крупногабаритных отходов на контейнерных площадках и неосуществление вывоза твердых коммунальных отходов из мусорокамер многоквартирных домов. При этом на письменные обращения управляющих компаний о необходимости убрать отходы, региональный оператор отвечал о приостановке приема отходов на мусоросортировочном комплексе "СпецТрансКом"», - рассказали в управлении.

Как уточнили в УФАС, пунктом 4 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции установлен запрет на действия доминанта по экономически или технологически необоснованному сокращению или прекращению производства товара, если на этот товар имеется спрос.

Управление установило, что между «Экопром» и «СпецТрансКом» заключен договор на оказание услуг по обработке твердых коммунальных отходов. Договором установлена обязанность регионального оператора «Экопром» осуществлять транспортирование ТКО на объект обработки и транспортирование остатков ТКО после обработки на объект захоронения.

«"СпецТрансКом" неоднократно уведомлял регионального оператора "Экопром" об отсутствии технологической возможности осуществлять услугу по обработке ТКО, в связи несвоевременного вывоза "Экопром" остатков ТКО после обработки до места размещения и о том, что по причине несвоевременного вывоза отходов после обработки происходит их накопление. Кроме того, на начало 2024 года задолженность "Экопром" перед "СпецТрансКом" составляла более 60 млн рублей, при этом деятельность по обработке ТКО, так же как и деятельность регионального оператора, подлежит государственному регулированию путем установления тарифов», - отметили в ведомстве. 

Специалисты управления изучили особенность работы перегрузо-сортировочной линии и всей логистической цепочки от сбора ТКО до доставки на полигон. Они установили, что технологическая схема работы мусоросортировочного комплекса заключается в непрерывности процесса приемки обработки и транспортировании остатков после обработки к местам размещения.

«Сокращение (ограничение) "Спецтранском" приема отходов связано с технологической схемой работы линии сортировки, в связи с несвоевременным вывозом "Экопром" остатков ТКО после переработки, что привело к скоплению транспортных средств, осуществляющих сбор и транспортирование ТКО у объекта обработки "Спецтранском"», - отметили в УФАС.

Действующим законодательством в сфере обращения с ТКО не предусмотрено случаев, при наступлении которых региональный оператор вправе прекратить предоставление услуги по обращению с ТКО. Если договор на оказание услуг по обращению с ТКО не расторгнут и не признан судом недействительным, региональный оператор обязан продолжать оказывать соответствующую услугу потребителям, заверили в управлении.

«Поскольку в действиях "Экопром" имелись признаки нарушения пункта 4 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, антимонопольным органом в отношении него возбуждено антимонопольное дело», - добавили в ведомстве. В случае подтверждения фактов злоупотребления, нарушителю грозит штраф до 1 млн рублей.

Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа. 

16 января изменения в содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления, приняли депутаты Псковского областного Собрания.

Теги: #мусор
Источник: Псковская Лента Новостей
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