ЖКХ

Антимонопольная служба даст оценку проблеме с вывоза мусора в Пскове

Отказ в вывозе твердых коммунальных отходов может иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского УФАС.

Источник: Псковское УФАС

«В среду, 10 января, врио руководителя Псковского УФАС России Андрей Агапов принял участие в рабочем совещании под председательством губернатора региона Михаила Ведерникова, темой которого стала проблема с вывозом твердых коммунальных отходов. Отказ в вывозе твердых коммунальных отходов может иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства. Необходимо отметить, что в настоящие время управлением рассматриваются жалобы ряда управляющих компаний, а также материалы прокуратуры Псковской области, связанные с отказом в вывозе крупногабаритных отходов», - отметили в ведомстве.

Псковское УФАС России даст оценку действиям всех участников технологического процесса обращения с твердыми коммунальными отходами.

В случае установления признаков нарушений антимонопольного законодательства будет возбуждено дело, по результатам рассмотрения которого нарушителям может грозить штраф от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей.