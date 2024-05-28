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Суд обязал управляйку отремонтировать кровлю многоквартирного дома в Гдове

29.05.2024 13:07|ПсковКомментариев: 0

Суд обязал управляющую организацию ООО «Наш дом» провести ремонт кровли многоквартирного дома в Гдове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

Прокуратура Гдовского района по коллективному обращению граждан провела проверку и установила, что управляющая организация не обеспечила надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома, в котором проживают заявители.

В связи с выявленными нарушениями принят весь комплекс мер реагирования. В адрес генерального директора ООО «Наш дом» внесли представление, в суд направили соответствующее исковое заявление.

Требования прокурора удовлетворили, управляющая организация обязана в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу провести ремонт кровли.

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Ранее сообщалось, что первый этаж многоквартирного жилого дома №9 на улице Пограничной в Гдове регулярно затапливает, вода грозит попасть в распределительный щиток на площадке. По словам хозяйки одной из квартир, серьезные проблемы появились после того, как в доме отремонтировали крышу.

Теги: #управляющие организации #гдов
Источник: Псковская Лента Новостей
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