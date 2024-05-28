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Три плюса «мусорной реформы» назвал Александр Котов

Многие относятся скептически к «мусорной реформе», вместе с тем в ней можно выделить ряд положительных моментов, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Дом Советов» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Как бы скептически не относились, экотехнопарк строится. Это миллиардные инвестиции, и благодаря губернатору удалось найти людей, которые эти инвестиции осуществляют. Даже если не в этом году, то в следующем этот проект будет завершен. Это уже 50% успеха как минимум этой "мусорной реформы", потому что возить и сваливать в карьер мусор в непереработанном виде - это уже позавчерашний день», - сказал Александр Котов.

Второй плюс мусорной реформы, продолжил спикер парламента, в том, что увеличился охват территорий, на которых предоставляется услуга по сбору ТКО.

«Практически во все крупные населенные пункты сегодня доходят мусоровозы. Есть, куда утилизировать мусор, уменьшилось количество несанкционированных свалок. Когда места утилизации мусора нет, ты хочешь-не хочешь, понесешь мусор в овраг, за огород. Сегодня эта тема тоже решена», - заметил он.

Третий плюс, добавил Александр Котов, путь раздельного сбора мусора, на который встала Псковская область.

«Сегодня мы встали на этот путь раздельного сбора мусора. Я не стал бы тут метать стрелы в регоператора и власть. Проблема в том, что люди должны быть готовы сами прежде всего к раздельному сбору мусора. Если мы не готовы и не понимаем, что надо делать, никакой регоператор и никакая власть проблему раздельного сбора не решит», - подчеркнул председатель областного Собрания.