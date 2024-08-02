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Решение о ликвидации предприятия «Лифтмонтажсервис» в Пскове отменили на внеочередной сессии гордумы

Внеочередная 25-я сессия Псковской городской Думы состоялась в пятницу, 2 августа. В ней приняли участие 19 депутатов, в повестке дня было 3 вопроса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской Думе.

Фото: Псковская городская Дума / Telegram

Депутаты отменили решение Псковской городской Думы о ликвидации муниципального предприятия города Пскова «Лифтмонтажсервис». Это было сделано, чтобы не допустить остановку обслуживания и управления многоквартирными домами, находящимися в ведении предприятия.

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Кроме того, было решено внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год и в условия приватизации муниципального предприятия города Пскова «Центральная городская аптека №2».

Ранее оба муниципальных предприятия планировали преобразовать в общества с ограниченной ответственностью путем приватизации.

Напомним, до этого решением городской Думы муниципальное предприятие города Пскова «Парки и ярмарки города Пскова» реорганизовано в муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина».