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Нужно работать с теми, кто не платит — Антон Минаков о должниках за капремонт

Активнее работать с должниками за капитальный ремонт и исковыми заявлениями против них предложил депутат Псковского областного Собрания депутатов, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков в эфире программы «Армрестлинг» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Собрано долгов на 40 миллионов рублей на данный момент, это около 6% от общей задолженности. Вместо того, чтобы усиливать работу по сбору долгов с тех, кто не платит, перекладывается бремя на добросовестных людей. Учтите, вы будете платить не за себя, а за тех, кто не платит долги. В некоторых районах хуже построена работа фонда капремонта. Нужно работать не с людьми которые платят, а с теми, кто не платит. Сейчас получается, что добропорядочных людей заставляют платить больше», - поделился мнением Антон Минаков.

Он напомнил, что на 38-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября представитель фракции ЛДПР голосовал «против» увеличения минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области на 2025 год.

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«Выглядит это сейчас так, что давайте накинем 10-20% нормальным людям, а с должниками работать не будем. Популизм от ЛДПР периодически бывает. За себя я могу сказать, что я стараюсь не делать высокопарных реплик и предложений. Мое предложение - увеличить юридический штат в фонде капремонта, который бы поставил на поток не досудебные решения, а составлял бы судебные иски, тем более, что мы предлагали помощь в этом. Отклик был бы больше. Если бы мы собирали не 6-7% от общей суммы, а 10-15%, то нам не пришлось бы обременять добросовестных граждан. Есть другие места, где достать деньги на строительные ресурсы», - дополнил Антон Минаков.

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Ранее сообщалось, что порядка 730 миллионов рублей задолжали псковичи по платежам с начала работы Фонда капитального ремонта Псковской области.