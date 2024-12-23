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Константин Болотин об итогах года в псковском «Горводоканале»

2024 год у псковского «Горводоканала» прошел под знаком юбилея. Директор муниципального предприятия города Пскова Константин Болотин рассказал об итогах года. Испытывает ли предприятие кадровый голод и по каким специальностям? Где берёт и как учит сотрудников? Помогает ли открытый не так давно музей в профориентации школьников и заделе кадров на далекое будущее? На эти и другие вопросы Константин Болотин ответил в программе «Обратный отсчет».

— 2024 год для вас и вашего большого коллектива прошел под знаком юбилея: «Горводоканал» Пскова отпраздновал 90-летие образования. Мало у нас предприятий ЖКХ с такой историей. Значимую дату отметили широко – расскажите об этом.

— Для нас этот год прошел под знаком юбилея. 90 лет предприятию, 90 лет с даты подписания документа об образовании именно того предприятия, современником которого мы с вами сегодня являемся. Безусловно, мы для себя не разделяем жизнь предприятия и жизнь города. Наше предприятие, собственно, и создавалось для того, чтобы город жил, рос и развивался. Поэтому все наши победы и, может быть, беды - отражаются и на жизни нашего города. К празднику мы, конечно же, начали готовиться заранее. И с прошлого года мы организовали определенную группу, которая занималась подготовкой к самому проведению праздника, решала организационные вопросы и вопросы награждения наших специалистов. Ведь если рассуждать, то для чего нам нужны юбилеи? Чтобы остановиться, оценить, чего мы достигли, каких целей, задач, высот, что не получилось сделать. Может быть, поставить какие-то цели вперед и, несомненно, отметить людей, участвующих в этих достижениях.

— Мне показалось позитивным и заметным моментом, что чествовали очень много людей рабочих специальностей. Это был не только аппарат управленцев, а еще и те, кто долгим трудом поддерживал предприятие. Это с одной стороны. Очень много было значимых гостей, что показывало тоже, как вы сказали, вовлеченность предприятия в жизнь города. Залогом успеха вы считаете тех, кто уже давно работает и поддерживает предприятие, или, может быть, у вас есть расчет на новые кадры? Как вы видите формулу успеха?

— Любой бизнес всегда основан именно на человеческом ресурсе. В нашей деятельности человеческий ресурс идет в первую очередь. Ведь наша деятельность сегодня связана именно с физическим трудом, 24 на 7 работает наше предприятие. Большая часть людей — это люди трудовых профессий. Все связано с физическим трудом. Это и раскопки, это и обслуживание оборудования, и обслуживание насосной станции. Да, у нас есть и административный управленческий аппарат. В нашем объеме персонала он занимает около 2%. Все остальное — это трудовой ресурс, связанный с физически сложной работой. Это специфика нашего вида деятельности. И если возвращаться к награждению, мы старались отметить как можно больше людей, связанных с физическим трудом. Мы постарались наградить людей и трудовых династий. У нас очень много на предприятии трудовых династий, где работают родители, потом их дети. Есть и семьи, сформированные на нашем предприятии, их много достаточно. Мы стараемся подчеркнуть эту важную миссию.

— С другой стороны, сейчас очень много говорят о том, что грядет век компьютерных технологий, искусственного интеллекта, машин, движимых электронным разумом. Нет ли в этом противоречия? У вас ставка все еще на человека? Стремитесь ли вы к тому, что робот человека все же заменит?

— Сегодня жизнь идет вперед, и век цифровых технологий уже наступил. Как быстро он войдет в нашу систему ЖКХ, пока очень сложно сказать. Но мы проводим работу по изменению и внедрению цифровых технологий. Мы сейчас закупаем оборудование, это передача сигнала посредством волокна и так далее. Также мы закупаем новое оборудование, помогающее нашему инженерному составу определять местоположение сетей в пространстве и так далее. Мы не стоим на месте и стараемся современные технологии внедрять. Но все равно, какова бы ни была технология, за ней все равно стоит человек. Это помощник, а не заменитель человека. Сегодня человека заменить очень сложно. Как помощник робот может лишь помогать.

— Наверняка можно предположить, что и вас касается кадровая проблема. Люди работают руками и требуются конкретные навыки, специальности, инженерные в том числе. Испытывают трудности все. Вот у нас буквально вчера вышел лонгрид, который содержит в себе информацию о вакансиях, которые предлагает «Горводоканал». Вакансии есть, потребность есть. Как с этим вы работаете? Какие видите возможные пути преодоления кадрового кризиса?

— Действительно, сегодня, наверное, все сферы бизнеса, все сферы хозяйственного управления испытывают дефицит специалистов в своей отрасли. И мы в том числе, мы ничем не выделяемся. Работаем также по привлечению кадров, как все. Это и реклама, и возможность обеспечения каких-то социальных гарантий. Вот, к сожалению, сегодня мы как муниципальное предприятие регулируемся именно государством. Мы работаем в рамках установленного для нас тарифа. Мы связаны по рукам именно возможностью устанавливать фонд оплаты труда с точки зрения рыночной стоимости этого труда. Нас сегодня до сих пор ограничивают ростом тарифа. Насколько есть возможность увеличить тариф и возможность увеличить МРОТ, мы связаны этими двумя показателями. И если позволяют увеличить на 10%, то не более того. Хотя на рынке, может быть, эта профессия стоит в разы дороже. Конкурировать трудно. В рыночных условиях мы сегодня проигрываем хозяйственному частному бизнесу, который может предложить другие зарплаты. Даже исходя из того, что стоимость на рынке тех же машинистов экскаватора больше, чем мы можем предложить.

— Чем мы больше отстаем от настоящего тарифа, тем труднее потом будет догонять. Можно ли из этого замкнутого круга как-то вырваться?

— Это вопрос очень серьезный. Недофинансирование приводит к отрицательному накопительному эффекту. Рано или поздно в том месте, где тонко, происходит какой-то коллапс, авария, трагедия или катастрофа. В праздновании 90-летия приняла участие исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения водоотведения Довлатова Елена Владимировна. Она подчеркнула, что сегодня у нас в стране идет достаточно большой разрыв в оценке тарифа по водоснабжению, водоотведению по сравнению с теми же электриками и газовиками. Потому что у них более экономически обоснованный тариф для населения, чем в нашей части. И сегодня, если не финансировать эту систему, то рано или поздно что-то произойдет. Подчеркну, что этот вопрос обсуждается и на площадке ассоциации, я являюсь членом Совета ассоциации, мы этот вопрос неоднократно обсуждаем, и идет обращение также в правительство и в министерство строительства. Эти вопросы находится на контроле, и слава Богу, они обсуждаются, и какие-то проводят попытки по изменению сложившейся ситуации, хотя бы в части привлечения федеральных средств на какие-то целевые программы для помощи предприятиям в модернизации, капитальном ремонте устаревшего оборудования и вышедших, возможно, из эксплуатации сетей.

— Хотелось бы вспомнить о глобальном проекте, который, если я не ошибаюсь, находится в завершающей стадии. Это строительство станций умягчения воды За ним многие следят. Могли бы рассказать, что сейчас там происходит? И подтвердить или опровергнуть: есть информация, что не совсем простой подрядчик, с которым пришлось дополнительные усилия предпринимать, чтобы все продвигалась и происходило так, как нужно.

— Сейчас станция умягчения воды находится в заключительной стадии. Сегодня приехали представители подрядчиков для повторных, комплексных испытаний всего оборудования. Думаю, сегодня мы должны ее запустить, оставить на 72 часа. Если сегодня все пройдет в рабочем режиме и все подготовительные процессы будут выполнены, все пройдет успешно, подрядчик исправит все технические и документационные замечания, то к Новому году мы станцию должны фактически запустить. Она готова, вопрос больше даже документальный. Что касается подрядчика. Действительно, он не только нас ставит в неудобное положение, но и муниципальную, и исполнительную власть. Деньги все-таки федеральные, необходимо за них отчитываться перед правительством. Много вопросов подрядчик не решает, только потому что он так хочет, он пытается выкручивать руки властям. Мы в данном случае исполнители, но мы видим, как происходит общение. Это непартнерское общение. Я не вижу, чтобы подрядчик хотел затягивать сроки. Это больше некий остаток общения из 90-х, возможно, попытка вытащить как можно больше средств из проекта.

Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы вода соответствовала всем требованиям. За нами следит Роспотребнадзор. Мы сами проводим работу в ежедневном режиме и контролируем качество поставляемой воды. Давайте подчеркнем важность того, что станция умягчения должна убрать налет на электрооборудовании и на посуде. И есть все-таки проблемы в старом жилом фонде.

— Буквально на прошлой неделе на этом месте сидел Михаил Юрьевич Ведерников, губернатор Псковской области, который, подчеркнул, что есть определенный сдвиг в финансировании ЖКХ в последние годы. С другой стороны, он говорит, чтобы все приведено было в нормативное состояние, нужны десятки миллиардов рублей. В какой степени это касается конкретно вашей сферы?

— Я могу сказать, что эти десятки миллиардов потребуются только на приведение сетей водоснабжения и водоотведения в нормативное состояние. Ведь наш город фактически стал строиться после войны, а бум строительства начался в 70-х-80-х годах вместе с ростом промышленности. 50 лет назад почти. Именно тогда была заложена основа всех сетей, которые мы до сих пор эксплуатируем. У нас появились новые жилые районы, у нас появились спальные районы, в них сети новые. Но воду как поднимали из реки, с улицы Советской Армии, так до сих пор поднимают. И с этой точки зрения сети не менялись с 70 х годов. Да, мы местами вносим свои коррективы. Мы следим, снимаем аварийные ситуации, мы меняем участки. И помните нашу остановку, когда мы остановили весь город, оставили на трое суток практически без воды. Ведь мы же проводили работы именно у себя, на своих очистных сооружениях. Поэтому мы прикладываем все усилия, чтобы воду давать нужного качества и обслуживать наше оборудование. Мы участвуем в инвестиционной программе, мы отслеживаем все возможные сегодня федеральные программы, по которым можно привлечь денежные средства. Мы взаимодействуем с органами власти для того, чтобы деньги привлекались через субъект нашему предприятию, мы следим за законодательством. Раньше мы привлекали внебюджетные деньги в виде грантов, но сегодня этих программ уже нет.

— Давайте вспомним о позитивных событиях. Недавно открылся музей «Горводоканала». Какова цель открытия музея?

— Честно говоря, у меня давно было желание и мечта открыть музей нашего предприятия. Мне казалось, идет некая недооценка труда наших работников и того места в жизни нашего города, которое мы занимаем. И с прошлого года мы с моими коллегами решили осуществить эту задумку. И мы начали шаг за шагом выполнять мероприятия, которые мы для себя прописали. И мы чуть-чуть не успели провести открытие все-таки к юбилею, открыли через месяц. Долгое время мы набирали экспонаты, которые мы хотели бы осветить. Мы шли, прорабатывали маршрут движения людей, желающих изучить работу нашего предприятия. Но, к сожалению, сегодня пока этот вопрос по самой территории пока остается, так скажем, в закрытом режиме. Вопрос, связанный с безопасностью, на первом месте. Но прийти, посмотреть наш музей, пообщаться и в интерактивном режиме увидеть работу всех подразделений, можно. У нас стоит телевизор, мы включаем видеоролик. У нас есть экскурсовод, который достаточно профессионально расскажет и покажет по движению воды от начала и до потребителя, покажет те экспонаты, которые мы сейчас имеем.

Что касается цели. Первая цель — все-таки ознакомить с предприятием, с его историей, с жизнью современной и жизнью прошлой. Мы себя связываем неразрывно с жизнью нашего города. Вторая цель — это, наверное, образовательная. Это показать молодежи, как вести себя с водой, что можно сбрасывать, что нельзя сбрасывать в водопровод. Это связано и с нашей жизнедеятельностью, и с экологической повесткой. Третья немаловажная деталь — это попробовать популяризировать наше предприятие, привить к нему более позитивное отношение у наших граждан, молодежи, проявить некую большую открытость.

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Сегодня это очень важно в нашей жизни — не быть закрытым. Как помните, раньше было так: муниципальное предприятие живет какой-то своей жизнью, в чем-то возится, ковыряется. И на все жалобы, на какую-то критику просто отмахивается.

Мы с момента открытия музея получили очень много позитивных откликов, в том числе и учителя дают обратную реакцию, что не ожидали такого массива информации. И оценка предприятию дана достаточно положительная. Мы доносим до сотрудников эту оценку, чтобы они видели, слышали, что к ним поворачиваются, люди начинают по-другому оценивать их труд.

— Подскажите, куда можно позвонить, как обратиться, чтобы записаться на экскурсию?

— Можно взять на сайте телефон нашей приемной, направить заявку и указать количество людей, кто хочет прибыть. И мы созваниваемся с ответственным лицом, договариваемся о дате, когда они могут подойти. Подходят, мы их встречаем и проводим в музей.

— Вы не раз сегодня уже упомянули о том, что предприятие неразрывно связано с жизнью города. Сейчас у нас «фишка» города появилась – Барсики. Есть один особенный Барсик, который вы подарили городу, который связан как раз с «Горводоканалом». Вы активно всегда принимаете участие в жизни города, неужели своих забот недостаточно?

— Мне очень сильно понравилась идея наших муниципальных властей сформировать такой тренд в городе. Барсики Пскова установлены в определенной части туристического маршрута. И мне пришла идея сделать тоже подарок городу. Город является учредителем «Горводоканала», он является собственником предприятия. Значит, это и его тоже праздник, день рождения его непосредственного детища. И вот мы обсуждали, что подарить, и приняли решение, что сделаем подарок в виде Барсика-водопроводчика. Сам Барсик уже стоит в музее и ждет своего места в городе. Как только появятся погодные условия и пройдет процесс согласования, мы его установим и сделаем анонс для всех наших жителей и для туристов.

Что касается какой-то дополнительной помощи, мы всегда находимся в связи с управлением городского хозяйства, с администрацией города, участвуем во всех чрезвычайных ситуациях, связанных с городом. Это не просто наше право, но в том числе и обязанность, потому что мы также заинтересованы и в уборке дорог, и в проезде к месту какой-то возникающей аварии, и в проведении планово-предупредительных работ. Поэтому мы вовлечены в эту повестку и всегда по мере возможности участвуем в тех или иных вопросах, связанных с жизнедеятельностью города.

— В течение года в информационном пространстве говорили о том, что новая технология фильтрации воды была применена. Вы перешли от хлора к более современным методам очистки воды. Могли бы напомнить? Действительно ли это так? Это касается какой части водоснабжения?

— Всю сознательную жизнь нашего предприятия биологическая очистка воды происходила с помощью газообразного хлора. И помимо его обеззараживающих возможностей у него есть негативное последствие — это возможность производства взрыва. Таких случаев не происходило, но это вело за собой дополнительные усилия по безопасному хранению. Мы приняли решение проводить работу по переходу на другую технологию обеззараживания. Это использование более безопасного вещества - гипохлорит. Это был первый объект в нашей инвестиционной программе, которую мы для себя выполнили. Фактически мы сняли с себя риски. Это касается водоснабжения, происходящего из реки Великой, потому что из подземного забора мы в самом начале заложили обеззараживание гипохлоритом.

— Если заглянуть чуть-чуть в будущее, 2025 год, наверняка вы уже строите какие-то планы. Приоткройте завесу того, чего вы ждете?

— У нас уже есть сформированные планы на следующий год — подведение централизованного водоснабжения в наш микрорайон Лисьи Горки. Сегодня, как вы, наверное, знаете, этот район питается со скважины, которая уже на сегодняшний день и физически, и морально устарела. Запланировано к осени провести туда водопровод и переключить всех наших абонентов на централизованное водоснабжение. Я думаю, что это будет хороший подарок для жителей. В том числе это даст возможность установить там пожарный гидрант, что обеспечит системам МЧС возможность поставки воды в случае пожаров.

По теме водоотведения у нас в приоритете на 2025 год реконструкция коллектора по улицам Петрова и Алтаева. Сегодня, как вы замечаете, есть острота жалоб по улице Текстильной. Коллектор постоянно на подпоре, и мы видим слабое место, слабое звено в системе водоотведения - это необходимость реконструкции коллектора. Этот объект включен в инвестиционную программу. Думаю, что в ближайшее время мы объявляем торги, выбираем подрядчика и, наверное, с февраля, с марта будем работать по реконструкции. До 1 сентября мы должны эту работу выполнить.

— В преддверии Нового года, может быть, хотите поздравить своих сотрудников, партнеров, коллег?

— Я в первую очередь от лица «Горводоканала» хочу поздравить с наступающим Новым годом наших жильцов, жителей города. Конечно, хотелось бы пожелать спокойствия - и душевного, и семейного. Как можно меньше переживаний, спокойно встретить Новый год, больше амбициозных планов в следующем году и, может быть, каких-то изменений в своей жизни, хороших изменений, как можно меньше переживать.

Хочу большое спасибо сказать всем сотрудникам нашего предприятия. Вы прикладываете максимум усилий для того, чтобы мы все жили спокойно. Чтобы мы не переживали за отсутствие воды. Ваш профессионализм всегда вызывает и у меня, и у всех наших граждан уважение. Большое вам спасибо. С наступающим Новым годом!

Беседовал Артем Татаренко