Иван Белугин: Работы по газификации планируем продолжать в заданном ритме

В апреле 2025 года 29 домохозяйств в Локне получили природный газ. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Гайд-парк» рассказал глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.
«В апреле подключили газ 29 домохозяйствам в Локне. Это замечательный результат, и мы намерены продолжить работу в том же ритме. Почти 30 человек получили газ, и дальше, как мы с Антоном Дымовым (генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» - ред.) договорились, все в таком же темпе будет идти», — сообщил Иван Белугин.
Также глава округа упомянул договоренности с Антоном Дымовым о восстановлении асфальтового покрытия на улицах поселка.
Отдельно он остановился на зажжении Вечного огня в Локне. Событие широко освещали в СМИ. Глава округа выразил благодарность руководству «Газпрома» за качественный подход к выполнению задания.
«Мы работаем по плану, — сказал Иван Белугин. — Заявок много, их нужно обрабатывать. Есть сложности с согласованиями, но мы их решаем. Уже подключили газ от железной дороги, как и обещали. Трубы проложены и за пределами железнодорожного полотна».
Глава округа подчеркнул, что несмотря на значительные достижения, еще многое предстоит сделать. Однако все обязательства, данные ранее, выполняются последовательно и неукоснительно.