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ЖКХ

Иван Белугин: Работы по газификации планируем продолжать в заданном ритме

29.05.2025 15:09|ПсковКомментариев: 0

В апреле 2025 года 29 домохозяйств в Локне получили природный газ. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Гайд-парк» рассказал глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

«В апреле подключили газ 29 домохозяйствам в Локне. Это замечательный результат, и мы намерены продолжить работу в том же ритме. Почти 30 человек получили газ, и дальше, как мы с Антоном Дымовым (генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» -  управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» - ред.) договорились, все в таком же темпе будет идти», — сообщил Иван Белугин.

Также глава округа упомянул договоренности с Антоном Дымовым о восстановлении асфальтового покрытия на улицах поселка.

«Есть четкая договоренность с Антоном Михайловичем о ремонте дорожных покрытий в июле-августе. Многие улицы, где покрытие сильно изношено, будут отремонтированы методом укладки карт. Я лично вижу ямы и неровности, по которым приходится ездить, и постараемся исправить ситуацию», — подчеркнул гость студии.

Отдельно он остановился на зажжении Вечного огня в Локне. Событие широко освещали в СМИ. Глава округа выразил благодарность руководству «Газпрома» за качественный подход к выполнению задания.

«Мы работаем по плану, — сказал Иван Белугин. — Заявок много, их нужно обрабатывать. Есть сложности с согласованиями, но мы их решаем. Уже подключили газ от железной дороги, как и обещали. Трубы проложены и за пределами железнодорожного полотна». 

Глава округа подчеркнул, что несмотря на значительные достижения, еще многое предстоит сделать. Однако все обязательства, данные ранее, выполняются последовательно и неукоснительно.

Источник: Псковская Лента Новостей
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