ЖКХ

Энергетики расчищают дороги и трассы ЛЭП от поваленных деревьев в Великолукском районе

Вырванные с корнями деревья и сломанные опоры ЛЭП стали последствиями торнадо, который прошёл через Псковскую область сегодня, 9 июля. Филиал «Россети Северо-Запад» в регионе работает в особом режиме. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

Видео: Россети Северо-Запада/ Telegram-канал

Работы идут круглосуточно. На смене 89 аварийных бригад, а также привлечены 89 единиц техники. Чтобы добраться к местам повреждений, энергетики расчищают дороги и трассы ЛЭП от поваленных деревьев. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Торнадо категории EF1-EF2 поломал деревья в районе деревни Полибино Великолукского района Псковской области сегодня, 9 июля. Торнадо сопровождалось грозой, сильным ветром и градом. Также местные жители в социальной сети сообщают, что в некоторых районах отключили электричество.