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Волонтеры «Единой России» устраняют последствия урагана в великолукской деревне Полибино

В великолукской Полибино волонтеры «Единой России» вместе со специалистами коммунальных служб и местными жителями устраняют последствия вчерашней стихии, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал

Политик отметил, что вчера южные районы Псковской области пострадали от сильнейшего шторма. С первых часов устранением последствий занимаются региональные власти и энергетики.

«В зоне наибольших разрушений оказалась деревня Полибино Великолукского района. Мы с коллегами провели совещание и под эгидой партии "Единая Россия" в Великих Луках и Великолукском районе сформировали бригады, которые прибыли на место и подключились к работе, которую организовал глава района Алексей Кузьмин», - рассказал Александр Козловский.

«Работа идет полным ходом», - заключил депутат.

Ранее депутат Александр Козловский выехал из Москвы в регион для организации волонтерских групп по ликвидации последствий прошедшего урагана.

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Напомним, «Единая Россия» организовала работу «горячей линии» для обращений за помощью: 8 (921) 110-10-39.