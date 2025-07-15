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«Дневной дозор»: Насколько новые тарифы на ЖКУ бьют по карману псковичей?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Насколько тарифы на ЖКУ обоснованы? По карману ли они псковичам?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

С 1 июля в России произошло очередное плановое повышение платы за жилищно-коммунальные услуги. В некоторых городах цены выросли почти на 40%. Это самое резкое за последние годы увеличение тарифов на коммунальные услуги. Этот рекордный рост в России объясняют развалом коммунальной инфраструктуры, нуждающейся в «полном обновлении», — об этом заявила замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. На реализацию инвестпрограмм модернизации сетей по всей стране, по словам депутата, государству необходимы 4,5 трлн рублей. «Коммунальная инфраструктура, которая создавалась в советское время, исчерпала свой срок годности. К 2030 году нам ее нужно полностью обновить», — подчеркнула Светлана Разворотнева. По ее словам, еще одним фактором рекордного увеличения тарифов для граждан стал «серьезный рост цен на энергоносители, особенно на газ».

Согласно распоряжению правительства, рост стоимости ЖКУ составляет от 8,6% до 21,1% в зависимости от региона. При этом окончательное решение об уровне индексации принимают местные власти. Они ограничены рамками, которые для них установило правительство, но в отдельных случаях рост выходит за эти рамки. В некоторых регионах ЖКУ подорожают более значительно, чем в других. Так, в Псковской области тарифы повышены на 12%.

По данным опроса Псковской Ленты Новостей, почти 22% жителей Псковской области говорят о том, что в связи с повышением тарифов им приходится отдавать за ЖКУ половину своей заработной платы. У 23% псковичей теперь треть зарплаты уходит на «коммуналку», им приходится «подзатянуть пояса» и ограничивать себя в тратах. Свыше 47% принявших участие в опросе сообщили, что такое повышение бьет по их карману, а на погашение жилищно-коммунальных услуг уходит четвертая или пятая часть зарплаты. Только 5% псковичей не ощутили повышения тарифов. Результаты этого опроса показывают, что финансовое положение большей части опрошенных не позволяет выдерживать такое повышение на тарифы без серьезного ухудшения качества жизни. Рост зарплат все еще не позволяет компенсировать стремительный рост цен на все товары и услуги, в том числе — жилищно-коммунальные.

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Обоснованно ли такое повышение цен на ЖКУ? Ударила ли индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги по карманам псковичей? Давайте разбираться вместе в программе «Дневной дозор».

С выступления лидера обкома КПРФ Петра Алексеенко началась последняя сессия Псковского областного Собрания депутатов. Персек коммунистов сетовал на то, что с каждым повышением тарифов на ЖКУ псковичи все больше «затягивают пояса». При этом качество услуг, по мнению первого секретаря обкома, не становится лучше, скорее наоборот. Постоянное отключение воды, света и тепла давно стали нехорошей традицией, особенно в районных центрах, утверждает Петр Алексеенко. Однако аппетиты монополий и ресурсоснабжающих организаций продолжают расти, говорит он. Возникает вопрос, с чем связано столь существенное повышение цен на услуги ЖКХ? — отметил в своем выступлении Петр Алексеенко.

Его однопартиец, экс-секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Дети войны» Александр Ножка сообщил, что проблемы с коммунальной инфраструктурой в стране начались не сегодня, они тянутся последние 30 лет. Но вместо того, чтобы поступательно их решать, по мнению коммуниста, власти решили все взвалить на плечи жителей, большинству из которых это сильно ударило по карману.

«Это однозначно ударило по карманам и кошелькам жителей Пскова. Хоть карточки уже вводи для малообеспеченных и многодетных семей. Ведь если детей много, их надо и в школу одеть, и накормить. Они так не выживут. Превращаемся вообще в нищих. Тариф будет всё больше и больше. А по инфраструктуре, я хочу сказать, 30 лет ничего не делали в сфере ЖКХ. Думали, что оно не гниет. Надо было заниматься ЖКХ. Не сейчас с людей деньги драть, а с 90-х годов надо было планировать, какие участки надо ремонтировать. Сейчас пришли к полному коллапсу в сфере ЖКХ. И что теперь, всё это повесить на население, что ли? А где государство 30 лет было? Почему до этого ничего не делалось? Я представляю интересы избирателей в Собрании депутатов Псковского района. Мы уже неоднократно обсуждали эту проблему с главой администрации. Недавно произошла авария, и все ссылаются на износ оборудования. Мы, депутаты, уже говорили о необходимости постепенного увеличения финансирования сферы ЖКХ из бюджета района. Это позволит предотвратить подобные ситуации в будущем. Реагировать только на аварии — не решение проблемы. Необходимо принимать меры для предотвращения подобных инцидентов. Необходимо проводить плановую замену всех элементов. Вы знаете, что эта труба эксплуатируется уже 20 лет, и её необходимо проверить. И дело не только в том, что она сама по себе устарела, но и в том, что срок её службы истёк. Этот элемент должен был прослужить 10 лет. Так что следует обратить внимание на то, что он уже отслужил свой срок. И его также нужно запланировать на замену, а не ждать, пока он выйдет из строя, взорвётся или произойдёт ещё что-то. Плановость должна в этих вещах быть. А если её не будет, ничего у нас не будет, с нас только и будут эти деньги драть, повышать тарифы, налоги и всё прочее».

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян считает, что даже то повышение тарифов на ЖКУ, которое произошло, ничего не поменяет в сфере ЖКХ. Любое предприятие для своего существования требует финансовых вложений, и индексация тарифов произошла для обеспечения непрерывности процесса коммунальных предприятий, а не для того, чтобы у директоров зарплаты были огромными.

«Я полагаю, что стоимость наших услуг всё же будет увеличиваться. Обратите внимание, что цены на бензин растут, и электричество сейчас тоже станет дороже. Все это приведёт к удорожанию и других ресурсов. Однако нам необходимо осознать, что везде требуются инвестиции. Будь то "Россети", "Газпром" или ЖКХ — везде нужно вкладывать деньги, чтобы процесс продолжался непрерывно. Именно поэтому это делается, чтобы не останавливать процесс. Основные средства постоянно находятся в состоянии амортизации. В связи с этим, когда люди получат счета, они могут быть удивлены, когда увидят 10–12%. Однако важно донести до них информацию, чтобы они поняли ситуацию, что это делается не для того, чтобы генеральный директор в "Россетях" получал огромную зарплату, а для того, чтобы система продолжала работать. Необходимо правильно донести эту информацию до людей. А для тех, кто не может оплатить, есть субсидии. Государство в этом плане работает четко. Сколько я работаю, столько я про это знаю, что с 1-го июля поднимают тарифы. В карман, я считаю, никто не залезает. Я хочу обратить внимание на то, что необходимо провести экономический анализ, который будет выполнен государственными органами или тарифным комитетом, и довести его результаты до сведения населения. И это нужно было сделать не в последний момент, когда люди уже получили счета, а ещё в декабре, когда решение уже было принято. По моему мнению, в прошлом население было неправильно информировано о причинах и целях этих действий».

Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов не согласен с утверждением, что государство, повышая тарифы, «залезает в карман» потребителя. По его словам, очередное ежегодное повышение тарифов для граждан не покрывает расходы предприятия. А разница между реальной стоимостью услуги и тем тарифом, который оплачивают потребители, покрывается как раз из бюджета.

«Стоимость повысилась ровно настолько, насколько был определен потолок для Псковской области. И вот тут возникает проблема, и она уже не связана с населением. Инфляция, как вы понимаете, за год превышает 9%. В дальнейшем мы столкнулись с увеличением стоимости нашей продукции, причём в значительной степени, например, тепла. Я объясню, почему. Разница между увеличением стоимости нашей продукции и ценой, по которой мы вынуждены её продавать, покрывается государством. В данном случае бюджетом Псковской области. И всё зависит от того, как честно поступают органы власти, возмещая нам эти затраты. Правительство Псковской области в полном объеме свои обязательства выполняет, во всяком случае перед "Псковскими тепловыми сетями". Всё в рамках государственной политики, общегосударственной политики. Услуги ЖКХ в городе Пскове не выросли выше, чем определено государством. Кто решил, что кто-то присваивает себе деньги людей? Кто это утверждает? Вы идёте в магазин и покупаете хлеб за 10 рублей, а через месяц его стоимость вырастает до 15 рублей. Вы считаете, что кто-то присвоил себе деньги? Просто цена на хлеб выросла, и это может быть связано с различными факторами, такими как налоги, государственная политика в области стоимости ресурсов и т. д. Ставить вопрос о том, что кто-то присваивает себе деньги, неправильно и нечестно. Любая продукция в ЖКХ стоит ровно столько, сколько стоит. Вы посмотрите на любое предприятие ЖКХ Псковской области. Нам не справиться с этим хозяйством до сих пор, которое есть. Не справиться, потому что не хватает средств».

Эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов отмечает, что гражданам сложно понять, с чем связан рост цен на ЖКУ, потому что, на взгляд потребителя, если у него в квартире тепло, то платить больше он не обязан, теплее ведь не станет? Действительно, теплее не станет, но это тепло будет на протяжении всего отопительного сезона, без аварийных отключений, — считает Алексей Кириллов. Он также добавил, что со стороны коммунальных предприятий повышение тарифов на ЖКУ — это «необходимое зло», и если этого не сделать, то это может привести к серьезным проблемам и авариям.

«Наша система жилищно-коммунального хозяйства изношена практически на 90%. В Псковской области это 100%. И необходимы огромные инвестиции, чтобы все ветхие сети, ветхое оборудование заменить. Правительству, как региональному, так и федеральному, и муниципальным предприятиям откуда-то надо брать деньги. В хорошие времена это были субсидии, которые шли из бюджетов верхнего уровня, и тогда инвестиционные программы как-то работали. Сейчас мы понимаем, что федерация, скорее всего, не может дать столько денег, сколько необходимо, и получается, что инвестиционную программу надо вешать на плечи людей. С этой точки зрения, безусловно, рост тарифов оправдан. Деньги откуда-то должны браться, поэтому, как вариант, повышение тарифов. С точки зрения собственников, нас, граждан, конечно, любое повышение — это большая проблема. Здесь нельзя сказать, что рост наших доходов догоняет инфляцию, увеличение тарифов. Если настолько же нам увеличат зарплаты, то без проблем. Но вряд ли это произойдет, мы каждый на себе это ощущаем. Поэтому с точки зрения людей, конечно, не оправдан. Получаем ли мы более качественную услугу как потребители — тоже вопрос "творческий". Я сомневаюсь, что многие вам скажут, что стало в разы лучше. Эффект отложенных денег мы получим года через три».

По мнению депутата Псковской городской Думы Татьяны Пасман, существенный рост цен на жилищно-коммунальные услуги совершенно не оправдан. Татьяна Пасман считает, что Псковская область, приграничный регион, через который потоком идут грузы для всей страны, должна получать дополнительную финансовую поддержку от федерального бюджета на модернизацию коммунальных сетей, чтобы эта нагрузка не падала на граждан. И отсутствие такого рода дополнительного финансирования — это результат неэффективной работы региональных и федеральных властей, уверена Татьяна Пасман.

«Для людей с очень низким уровнем дохода, которые сейчас работают и осуществляют качественную трудовую деятельность, например, учителей, врачей или других специалистов, таких как дворники или сантехники, чья зарплата действительно очень низкая, повышение тарифов неприемлемо. Это только усугубит их положение и оттолкнёт их ещё дальше от черты бедности. Также это касается пенсионеров, которые уже внесли значительный вклад в развитие страны, но сейчас их пенсии не позволяют им вести достойную жизнь. Повышение тарифов сделает их положение ещё более тяжёлым. Второе оправдание — это повышение качества услуг ЖКХ, но мы прекрасно знаем, что, к сожалению, вместо повышения качества во многих ситуациях происходит его снижение. Третий аспект, чем оправдывают такое повышение, это проблемы в самой сфере ЖКХ, потому что она очень изношена, не хватает сотрудников и так далее. Но опять же необходимо очень четко и грамотно понимать, что постепенное повышение тарифов существовало, и если не было возможности за этот счет улучшать качество работы, значит, можно было постепенно производить такое повышение, чего не происходило. Тем более в условиях, когда мы говорим, что в среднем по России этот процент будет не более чем 11,6%, а почему-то в Псковской области предполагается более 12% повышение стоимости этих тарифов. На мой взгляд, это, конечно, неоправданно».

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов крайне возмущен таким ростом цен на жилищно-коммунальные услуги. Он напомнил, что Трудовой кодекс предусматривает ежегодное повышение заработных плат для бюджетников на уровне инфляции, но зарплаты зачастую не успевают за инфляционными процессами, а вот когда разного рода монополистам нужно цену на свои услуги поднять — власти это делают ежегодно.

«Если бы зарплата людей ежегодно росла на уровень инфляции, как это прописано в ТК, вопросов нет. Жизнь повышается, цены дорожают, зарплата растет - пожалуйста, готовы платить. А когда зарплата стоит на одном месте у тех же врачей, учителей, а весь коммерческий сектор стоит без индексации, то с чего платить-то? Мы рано или поздно придем к тому, что у нас "коммуналка" будет у многих ползарплаты составлять, а мы говорим: давайте семьи создавать, рожать. Как это должно получатся? Или мы будем придумывать новые пособия малоимущим? Давайте добьемся, чтобы зарплата росла на реальный уровень инфляции, по продуктам, по тарифам, по всем остальным, тогда и вопросов нет. Конечно, СОЦПРОФ против, чтобы в одностороннем порядке поднимать цены на услуги ЖКХ, а с чего платить-то? Откуда деньги взять? Была огромная глупость для такой страны, как Россия, где абсолютно разные климатические условия, огромное расстояние, отдавать в частные руки сети. То есть, может быть, сегодня уже надо поднимать вопрос о том, чтобы возвращать всё опять в государство. Тогда бы государство могло регулировать это. А когда сегодня частные лавочки рулят, что здесь сделать государству, каждая компания управляет, как хочет, в зависимости от своих аппетитов. Здесь государство может поддерживать граждан только индексацией заработной платы, которую оно своевременно не производит, к сожалению. Но если не производите индексацию заработной платы, забирайте управляющие компании, все сети опять в государственный бюджет, чините и делайте за счет бюджета, чтобы не било по карману граждан».

Было бы странно отрицать, что такой существенный рост цен на жилищно-коммунальные услуги не отразился на кошельках жителей региона, и многие наши эксперты это только подтвердили. Но в сегодняшней программе большинство наших собеседников акцентировали внимание на неприятной правде: повышение цен на ЖКУ было просто необходимо для поддержания работоспособности коммунальных предприятий. Ведь износ коммунальной инфраструктуры приближается к 100-процентному порогу, а выход сетей из строя грозит нам куда большими неудобствами.

Александра Братчикова