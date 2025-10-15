ЖКХ

Газовую ветку в Гдовский район будут тянуть из Ленинградской области

В рамках догазификации в Гдовский район газопровод будут прокладывать из Ленинградской области. Об этом в эфире радио ПЛН FM рассказал заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, депутат по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь.

«Достижения есть. Этап проектирования идет, газовую ветку будут тянуть с Ленинградской области. Например, в Пушкиногорский район дотянули же, и в Гдовский район тоже дотянут», — отметил депутат.

Гость студии также подчеркнул, что на сайте «Газпрома» уже указаны 2026 и 2027 годы для догазификации Гдовского района, и если программа будет продолжать работать, то многие жители смогут подключиться к газу.

«Вопрос в том, что компания доводит газовые ветки до участков, а люди отказываются газифицироваться. Нужно людям более ответственно к этому подходить», — заметил Владимир Кузь.

Он также поделился информацией о текущем состоянии догазификации в Псковском районе: «На самом деле, с приходом Антона Дымова (на пост главы АО "Газпром газораспределение Псков" - ред.) мы сдвинулись с определенной мертвой точки. На первоначальном этапе руководство "Газпрома" "буксовало", но тем не менее Псковский район догазифицируют. Есть сложности, но они решаются».

С появлением примеров успешной реализации программы догазификации вопросов у местных жителей становится все меньше.

«Сейчас, когда мы ведем прием граждан по догазификации, вопросов гораздо меньше», — заключил Владимир Кузь.

Напомним, ранее генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов рассказал, что в Гдовский район, Стругокрасненский и Плюсский муниципальные округа газ поступит в конце 2027-начале 2028 года.