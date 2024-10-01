ЖКХ

В Гдовский район, Стругокрасненский и Плюсский округа газ поступит в 2027-2028 годах

В Гдовский район, Стругокрасненский и Плюсский муниципальные округа газ поступит в конце 2027-начале 2028 года. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющий организацией АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов в эфире ВГТРК «Псков».

«На одной из первых встреч, которая у меня была в этом году, мне задали вопрос в части газификации Гдовского района, Стругокрасненского и Плюсского округов. Я тогда уже сказал, что в эти районы газ придет в соответствии с планом, в конце 2027-начале 2028 года», - пояснил Антон Дымов.

Эти районы идут в плановом порядке постройки 2025-2027 годов, а начало запуска газа произойдет в начале 2028 года.