ЖКХ

Михаил Ведерников о строительстве экотехнопарка: С нашей стороны выполнены все обязательства

В Москве состоялась встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дениса Буцаева, на которой рассмотрен ход строительства экотехнопарка. Объект возводят в Палкинском муниципальном округе в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщил Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Благодаря экотехнопарку область планирует закрыть потребность в сортировке и переработке твердых коммунальных отходов.

Участники встречи обсудили ситуацию на строительной площадке. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы, закуплено основное технологическое оборудование.

«Объект непростой в реализации, требует особого внимания и совместных решений. В настоящее время продолжаются строительно-монтажные работы, закуплено основное технологическое оборудование. С нашей стороны выполнены все обязательства, в частности, построена дорога к экотехнопарку, до границ земельного участка проложены все внешние сети», — пишет Михаил Ведерников.

Губернатор и Денис Буцаев обсудили возможные решения, которые позволят нарастить темпы производства работ, увеличить количество рабочих на объекте.

Новый комплекс сможет ежегодно принимать на сортировку до 250 тысяч тонн ТКО и утилизировать около 93 тысяч тонн.

По итогам встречи губернатор договорился с руководством Минприроды о продолжении совместной работы для реализации объекта.

Напомним, экотехнопарк планируют достроить до конца года, ввести в эксплуатацию в 2026 году.