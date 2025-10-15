Михаил Ведерников о строительстве экотехнопарка: С нашей стороны выполнены все обязательства

В Москве состоялась встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дениса Буцаева, на которой рассмотрен ход строительства экотехнопарка. Объект возводят в Палкинском муниципальном округе в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщил Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram
Благодаря экотехнопарку область планирует закрыть потребность в сортировке и переработке твердых коммунальных отходов.
Участники встречи обсудили ситуацию на строительной площадке. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы, закуплено основное технологическое оборудование.
Губернатор и Денис Буцаев обсудили возможные решения, которые позволят нарастить темпы производства работ, увеличить количество рабочих на объекте.
Новый комплекс сможет ежегодно принимать на сортировку до 250 тысяч тонн ТКО и утилизировать около 93 тысяч тонн.
По итогам встречи губернатор договорился с руководством Минприроды о продолжении совместной работы для реализации объекта.
Напомним, экотехнопарк планируют достроить до конца года, ввести в эксплуатацию в 2026 году.