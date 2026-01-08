ЖКХ

Энергетики восстановили более 6 тысяч километров ЛЭП в Псковской области после снегопадов

0

Энергетики «Россети Северо-Запад» продолжают работы по ликвидации последствий сильных снегопадов в Новгородской и Псковской областях. На данный момент в Псковской области удалось восстановить работу 6 120 километров линий электропередачи и 3 697 трансформаторных подстанций.

Видео: Telegram-канал «Россети Северо-Запад»

Общий объем восстановленных энергообъектов в Псковской и Новгородской областях составил 13 260 километров ЛЭП.

Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий непогоды. Новгородский филиал компании остается в особом режиме, Псковский — в режиме повышенной готовности.

«Россети Северо-Запад» напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе восьми метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-02-20 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

