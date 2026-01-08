150 бригад энергетиков продолжают работу над восстановлением ЛЭП в Псковской области

150 бригад «Россети Северо-Запад» продолжают работать над восстановлением в праздничные дни в Новгородской и Псковской областях после сильных снегопадов. Об этом сообщили в Telegram-канале филиала.

Видео: Telegram-канал «Россети Северо-Запад»

«Обходим, ремонтируем, включаем. Продолжаем круглосуточно восстанавливать сеть после сильных снегопадов», - сообщили в Россетях.

По словам специалистов они продолжют «сбивать снежные колобахи километр за километром». По-другому включить ЛЭП не возможно.

Напомним, филиал «Россети Северо-Запад» восстановил 7040 километров ЛЭП в Новгородской и Псковской областях.