В Островском округе будет отключено отопление по нескольким адресам 13 января

13 января с 9:30 и до окончания ремонтных работ (ориентировочно 4 часа) будет отключено отопление по нескольким адресам в Островском муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

Отопление отключат по следующим адресам :

  • Жилые дома по улице 25 Октября 7, 9
  • Детский сад «Сказка»
  • Архив
  • Магазин «Штиль»
  • Магазин «Улыбка Радуги»
  • Дом детского творчества
  • Гостиница «Остров», Казначейство, Пенсионный Фонд
  • Военно-исторический музей города Острова
  •  Магазин «Гвоздь»
