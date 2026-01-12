В Островском округе будет отключено отопление по нескольким адресам 13 января

13 января с 9:30 и до окончания ремонтных работ (ориентировочно 4 часа) будет отключено отопление по нескольким адресам в Островском муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.
Отопление отключат по следующим адресам :
- Жилые дома по улице 25 Октября 7, 9
- Детский сад «Сказка»
- Архив
- Магазин «Штиль»
- Магазин «Улыбка Радуги»
- Дом детского творчества
- Гостиница «Остров», Казначейство, Пенсионный Фонд
- Военно-исторический музей города Острова
- Магазин «Гвоздь»