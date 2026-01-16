Начался суд по делу о проблемах с теплоснабжением в Заплюсье

Стартовало судебное заседание по делу о бездействии администрации Плюсского округа по организации надлежащего теплоснабжения, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Стругокрасненский райо нный суд приступил к рассмотрению административного иска прокурора Плюсского округа к администрации Плюсского муниципального округа о признании незаконным бездействия администрации, выразившегося в непринятии мер по организации надлежащего теплоснабжения потребителей на территории поселка Заплюсье.

Напомним, возбуждено уголовное дело о халатности после массовых прорывов в системе теплоснабжения поселка городского типа Заплюсье.

Комплексную служебную проверку проводят в посёлках Заплюсье Плюсского округа и Смуравьёво‑2 Гдовского округа из-за проблем с отоплением.

Ранее сообщалось, что в Заплюсье 15 января прибыли две блочно-модульные котельные установки.