Аренда модульных котельных для поселка Заплюсье обойдется в 22 млн рублей

На аренду модульных котельных для поселка Заплюсье Плюсского муниципального округа и топливо выделили 22 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

В сумму входит поставка 300 000 литров горючего стоимостью 20 670 000 рублей. Котельное оборудование передается в пользование на один месяц. Стоимость аренды самого оборудования обойдется в 2 840 000 рублей.

Две блочно-модульные котельные установки прибыли в плюсский поселок Заплюсье 15 января.

Напомним, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК представить доклад о принятых мерах по устранению проблем в коммунальной сфере в Псковской области.

Возбуждено уголовное дело о халатности после массовых прорывов в системе теплоснабжения поселка городского типа Заплюсье.