Реплика Константина Калиниченко: О соразмерности преступления и наказания

Сегодня общество с удивлением и легким холодком в конечностях узнало, что мобильные котельные для спасения замерзающего Заплюсья обошлись в 22 с лишним млн рублей. Пока еще неясно, кому обошлись, за чей счет будет этот прекрасный мобильный банкет с соляркой. Ежу понятно, что в нищем бюджете Плюсского округа таких денег отродясь не водилось. Злые языки в соцсетях пишут, что дешевле было расселить поселок, хотя бы ради того, чтобы впредь избавить его жителей от страданий, связанных с древней русской забавой «дожить до весны».

22 млн за, давайте называть вещи своими именами, чью-то халатность и безответственность. Подготовка к отопительному сезону в Заплюсье была не просто сорвана — она была провалена с треском, сквозняком и последующей попыткой сделать вид, что так и задумано. А как иначе трактовать, что проблема вскрылась внезапно и ее начали решать, когда люди уже несколько дней натурально замерзали в домах?

Надеялись, авось — пронесет, это очевидно. Дорого же обошелся этот русский авось.

Далее к Заплюсью добавился пос. Смуравьево в Гдовском районе, о тех или иных проблемах с теплоснабжением сообщили главы сразу нескольких муниципалитетов.

Кто виноват? Можно долго рассуждать о системном характере проблем в ЖКХ, вспоминать изношенные сети, поминать недобрым словом хроническое недофинансирование и проклятое наследие прошлого. Однако, у каждой проблемы, как известно, есть имя, фамилия и отчество.

Губернатор Михаил Ведерников, в целом, расставил точки над I, прямо сказав, что местным командам есть над чем работать в плане ответственности, профессионализма и вовлеченности:

«Мы готовы помогать главам и обязательно будем это делать, но каждый должен понимать свою меру ответственности».

Недвусмысленный намек на ситуацию на местах. Я совершенно не хочу кидать сейчас камни и «назначать стрелочника», но, черт побери, если котельная не работает в муниципалитете, то это, прежде всего, вина его руководителя. Ну а кого? Не президента же?

Кто подписал паспорт готовности к отопительному сезону? Кто отвечал за то, чтобы эта готовность была не на бумаге, а в реальности? Топливо, видите ли, мокрое оказалось, а кочегар котельной, подобно монтеру Мечникову, был донельзя «измученный Нарзаном» — так а кто за всем этим должен следить? Мировое правительство что ли? Рептилоиды?

Опять же, если знали о проблеме, почему не сообщали наверх? Боялись расстроить верхнее ЖКХ-начальство? Или сообщали, но не получили внятного фидбэка? Тогда почему местные власти об этом молчат?

Кстати, а что там «верхнее ЖКХ-начальство», как поживает? У них-то, понятное дело, в кабинетах тепло, в здании правительства, насколько знаю, топят исправно. Понимаю, что они как бы не должны лично эту треклятую щепу в топку засовывать, но у нас же вертикаль власти — твердая и прямая как пожарный лом. Когда проводили муниципальную реформу, страждущим поясняли, что станет еще более лучше, чем прежде. Потому что теперь муниципальные органы после десятилетий бесконтрольности встроятся в общую систему государственной власти, решение актуальных вопросов упростится и ускорится.

Ну и, спрашивается, где управляемость упростилась? По-прежнему все выглядит так, что муниципальные чиновники отдельно, а областные отдельно. Коммуникация случается строго в момент форс-мажора, когда уже дымит, трещит и пахнет уголовным кодексом. А из комментариев губернатора вполне ясно, что местные власти и ответственные за ЖКХ областные начальники были, что называется, на разных волнах. Ок, давайте не будем здесь нагнетать, спишем на издержки начального этапа реформирования органов госвласти. Даст бог, заинтересованные стороны извлекут уроки.

И последнее, на чем нужно остановиться — на наказании. Ответственность без адекватного наказания не работает, это еще вавилонский царь Хаммурапи и прочие классики юриспруденции доказали. Уроки уроками, а виновных следует наказать по заслугам. Что же мы имеем?

А имеем административный штраф в 1000 рублей, который выписали главе Плюсского округа и директору МП «ПлюссаТеплоРесурс». Еще раз — 1000 рублей за то, что поселок не подготовили к зиме, заморозили на несколько недель и обрекли на дополнительные траты в 22 млн рублей, которые еще надо где-то найти. Почему 1000 рэ? А это максимальная санкция по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами». Если еще раз заморозят — ну, еще «косарь» им выпишут. Что сказать? Да здравствует российский КоАП — самый гуманный КоАП в мире.

Правда, есть нюанс.

Штраф за парковку в неположенном месте нынче — 1 500 рэ. За парковку на газоне — 5 000 целковых. Незаконная реклама на транспорте — до 1 000 000 рублей. Перечислять тут можно долго. Я сейчас не «журналистику нытья» включаю. Есть закон — его должны соблюдать все, без исключений. Нарушил — неси ответственность. Но речь о другом.

Наказание должно быть соразмерно правонарушению. Иначе оно просто лишено смысла.

Разве парковка в неположенном месте — более тяжкий проступок, чем лишение поселка тепла на несколько недель в январские морозы? Где логика? 1000 рублей штрафа за замороженный поселок и десятки миллионов ущерба — это не наказание. Это, простите, мягкое поглаживание, которое не вызовет в организме ответственного правильные позывы.

А так получается, когда замерзающий человек, недовольный работой чиновников, хает их на чем свет стоит в соцсетях, или лайкает подобный негатив, ему за это грозит административная и уголовная ответственность — не только реальный штраф, но и вполне реальный срок. Чиновникам же за их «художества», фактически, ничего, символическое порицание.

А значит, велика вероятность, что история, свидетелями которой мы стали в январе, повторится вновь. В Заплюсье или в любом другом месте. Поверьте, штраф в 1000 рублей никого ничему не научит.

Константин Калиниченко