Прокуратура и Роспотребнадзор проверили устранение нарушений при отоплении Заплюсья

Прокуратура и Роспотребнадзор провели проверку устранения нарушений при подаче отопления в поселке Заплюсье Плюсского округа. Специалисты замерили температуру в социальных учреждениях, включая школу, детский сад и психоневрологический интернат, а также в квартирах жителей. Все параметры соответствовали установленным нормам, сообщает ГТРК «Псков».

Скриншот из видеоматериала ГТРК «Псков»

Сотрудники ведомств также посетили котельную №12, где подрядчику выдали представление с требованием активизировать работы по капитальному ремонту. В данный момент на объекте работают шесть специалистов, часть необходимых материалов доставлена, идет процесс монтажа.

Ранее жители поселка испытывали проблемы с отоплением из-за некачественной щепы. По распоряжению губернатора в Заплюсье доставили мобильные котельные для улучшения ситуации.

Виновные, допустившие нарушения при обеспечении теплоснабжением жителей плюсского поселка Заплюсье, привлечены к административной ответственности. 

