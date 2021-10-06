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В такое непростое время радоваться начинаешь уже тому, что еще недавно было обыденностью и на что никто не обращал внимания. Друзья, сегодня в магазине, куда я хожу с некоторой регулярностью, появился долгожданный сахар!
На радость запасливым горожанам, которые смели его с полок пару недель назад, цена на песок действительно значительно подросла. Недавно один килограмм самого обычного сахара в этой сети обходился мне в районе 50 рублей, сегодня на ценнике я вижу 79 рублей 39 копеек. Замечу, что в «Ленте» пару дней назад килограмм сахара продавали за 129 рублей, так что цена по сегодняшним дням вполне демократичная.
Кроме того, сластенам предлагают альтернативу - полкилограмма кускового сахара за 49 рублей 99 копеек. Вот так богатство! Интересно, задержится ли песок на полках на этот раз? Или я рано радуюсь?
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Интерактив: Сладкая пилюля
В такое непростое время радоваться начинаешь уже тому, что еще недавно было обыденностью и на что никто не обращал внимания. Друзья, сегодня в магазине, куда я хожу с некоторой регулярностью, появился долгожданный сахар!
На радость запасливым горожанам, которые смели его с полок пару недель назад, цена на песок действительно значительно подросла. Недавно один килограмм самого обычного сахара в этой сети обходился мне в районе 50 рублей, сегодня на ценнике я вижу 79 рублей 39 копеек. Замечу, что в «Ленте» пару дней назад килограмм сахара продавали за 129 рублей, так что цена по сегодняшним дням вполне демократичная.
Кроме того, сластенам предлагают альтернативу - полкилограмма кускового сахара за 49 рублей 99 копеек. Вот так богатство! Интересно, задержится ли песок на полках на этот раз? Или я рано радуюсь?
В любом случае, наконец-то увидеть полку не в опустошенном состоянии было приятно. Такая своего рода сладкая пилюля на фоне происходящего.
Кира