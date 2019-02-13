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Псковская область может начать с простой схемы раздельного сбора мусора - Сергей Грахов

Возможно, на начальном этапе в Псковской области в массовом порядке будем применяться упрощенный раздельный сбор – пищевые и не пищевые отходы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе парламентского часа на очередной сессии регионального парламента сообщил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

«Установить раздельные контейнеры не проблема. Да, на это нужны деньги, но главный вопрос в том, что туда будут кидать люди. Не секрет, что зачастую люди в контейнеры для стекла бросают пищевые отходы. В этом случае целесообразность раздельного сбора отхода просто теряется. Возможно, на начальном этапе сделает простой раздельный сбор – пищевые и не пищевые отходы», - высказался он.

Сергей Грахов отметил, что сейчас в правительстве обсуждается возможность понизить стоимость оплаты при раздельном сборе мусора, но этот вопрос, по его мнению, не так прост. «У нас умудряются обмануть даже счетчики в квартирах. Как считать, сколько произвел мусора человек, если он может выкинуть свой мешок, условно говоря, в контейнер к соседу. Правительство прорабатывает возможные варианты, как дифференцировать подход к оплате, но пока у нас только нормативы», - заявил он.

Депутат Анатолий Копосов обратил внимание, что тарифы за вывоз и утилизацию мусора повысился, как минимум в два раза - фактически без изменения положения дел в сфере обращения ТКО. «Можно согласиться, что это инвестиции в развитие, но хотелось бы видеть конкретные сроки», - добавил он.

«Тарифы не повысились, потому что это была жилищная, а не коммунальная услуга, и тарифа она не имела», - ответил Сергей Грахов. Что касается сроков, то он пообещал, что в ближайшем будущем на общественное обсуждение будет вынесен проект схемы, в которой будут указаны места для строительства экотехнопарков на территории региона.