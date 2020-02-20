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Штрафы за невыполнение распоряжений комиссии по ЧС и указов губернатора намерены увеличить в Псковской области

Правовое управление администрации Псковской области предложило внести изменения в три статьи закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», предусмотрев увеличение штрафов за невыполнение распоряжений комиссии администрации Псковской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ), законов области, указов губернатора и решений антитеррористической комиссии региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, обсуждение поправок состоялось сегодня, 25 марта, на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

За невыполнение распоряжений КЧС и ПБ штрафы для граждан останутся на прежнем уровне - 3 до 5 тысяч рублей, а для должностных лиц увеличатся с 6-9 тысяч до 30-50 тысяч рублей, а для юрлиц - с 9-15 тысяч до 100 тысяч - 1 млн рублей. По этой статье штрафы не менялись с 2013 года.

За невыполнение актов областного законодательства для граждан штрафы увеличатся с 2,5 - 5 тысяч до 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц будут установлены на уровне 30-50 тысяч рублей, а для юрлиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей (ранее он был с 10 тысяч до 50 тысяч рублей). По этой статье штрафы в регионе не менялись с 2010 года.

«Полагаем, что с учетом последних вызовов и пандемии коронавируса увеличение размера штрафов является оправданным», - подчеркнула начальник правового управления Наталья Волкова.

За невыполнение решений антитеррористической комиссии региона штрафы для граждан составят 3-5 тысяч рублей, для должностных - 30 - 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 тысяч до 1 млн рублей.

Депутат Ирина Богачева в рамках обсуждения высказала мнение, что предлагаемое повышение штрафов очень значительное, это колоссальные суммы как для юридических лиц, так и для должностных лиц. Наталья Волкова высказала мнение, что «сегодняшними штрафами в 10 тысяч рублей никого не напугаешь».

Особое внимание на комитете было уделено вопросу ответственности за нарушение законодательных норм, принятых на общероссийском и региональном уровне в целях борьбы с коронавирусом.

В частности, Наталья Волкова напомнила, что в Госдуму внесен законопроект о лишении свободы и штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. За нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, предлагается лишать свободы на срок до трех лет, если такое нарушение повлекло за собой смерть человека - до пяти лет, смерть двух и более лиц - до семи лет.

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В конечном счете члены комитета поддержали предложенные поправки в областной закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» с рекомендацией принять на сессии в двух чтениях.