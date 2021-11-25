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Михаил Ведерников призвал псковских работодателей усилить прививочную кампанию

21.12.2021 21:25|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Михаил Ведерников на внеплановом совещании сегодня призвал псковских работодателей ускорить темпы вакцинации сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Необходимость привить 80% от подлежащих вакцинации — наш общий абсолютный приоритет, без преуменьшения, стратегическая государственная задача», — сказал губернатор. Он подчеркнул, что вакцинация - единственный способ победить инфекцию, минимизировать ее влияние на экономику, на темп общественной жизни и на нагрузку системы здравоохранения. Михаил Ведерников напомнил, что при целевом показателе 80% первым компонентом вакцины привили практически 260 тысяч человек, что составляет 64,4% от плана. Ревакцинацию сейчас прошли 28,8 тысяч человек.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Губернатор обратил внимание на снижении динамики прививочной кампании - последние две недели снижение числа вакцинируемых составляет порядка 30%. Вместе с тем, подчеркнул он, эта ситуация не связана с наличием технических проблем, так как медорганизации обеспечивают полную доступность вакцинации. Помимо этого, была развернута широкая сетка прививочных пунктов.

«Наша задача — убедить людей сделать выбор в пользу защиты своего здоровья и привиться», — сказал глава региона.

В качестве основного резерва для увеличения темпов вакцинации Михаил Ведерников назвал привлечение работающего населения и граждан старших возрастных групп. Кроме того, особое внимание он призвал уделить государственным организациям, филиалы которых расположены в муниципальных образованиях.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук губернатора поддержал и проинформировал о подготовке постановления, согласно которому должна быть обеспечена работа по вакцинации работающих граждан в возрасте от 60 лет и старше. Раньше эта рекомендация касалась категории «65+».

Также будет расширен перечень сфер, специалисты которых тесно работают с гражданами и подлежат вакцинации. Речь идет об адвокатских, нотариальных и ритуальных конторах, охранных предприятиях, а также организациях, оказывающих экскурсионные, информационные, ветеринарные, клининговые услуги, проводящих дезинфекцию и дезинсекцию, техобслуживание и ремонт автомобилей. По опыту других субъектов РФ в постановление включат и волонтеров.

«Никакого снисхождения никому не будет. Ранее все это обсуждали, в том числе и с представителями предпринимательского сообщества. Все услышали и обязательства на себя взяли», — резюмировал Михаил Ведерников.

Затем участники совещания рассмотрели практические вопросы организации вакцинации населения двух крупнейших городов региона — Пскова и Великих Лук. О механизмах прививочной кампании доложили руководители администраций, а также главные врачи лечебных организаций. В частности, специалисты заметили, что в настоящее время наблюдается неполная загрузка пунктов вакцинации в торговых центрах. В связи с этим график их работы скорректируют за счет усиления мобильной работы, организации выездов медбригад на дом.

Губернатор поручил предоставить поэтапный план выполнения показателей вакцинации, где детально отразятся выездные формы и информационная работа с населением.

Особое внимание участники совещания уделили и тому, как проходит вакцинация на предприятиях Псковской области. О механизмах организации прививочной кампании доложили руководители «Псковпассажиравтотранса», «Псковавтодора» и «Роспотребсоюза», чьи сотрудники находятся в тесной коммуникации с населением. Глава региона призвал руководителей предприятий принять исчерпывающие меры к обеспечению максимального охвата вакцинацией своих сотрудников. Необходимую поддержку окажут власти региона и специалисты Роспотребнадзора.

В пресс-службе напомнили, что стационарные пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции развернули во всех муниципальных районах и городских округах. Всего работает 44 пунктов, из них 36 стационарных и восемь мобильных, а также 23 выездные бригады.

Теги: #губернатор #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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