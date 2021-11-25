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Юные псковички сыграют в финале первенства СЗФО по футболу

В Великом Новгороде прошел третий игровой день межрегиональных соревнований среди девочек до 13 лет и среди смешанных команд. В пятницу, 5 мая, определились финалисты турниров в возрастных категориях не старше 2011 и 2014 годов рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола «Северо-Запад», в финал первенства СЗФО среди девочек до 13 лет вышли СШ № 7 из Петрозаводска и «Псков». Коллектив из Республики Карелии со счетом 2:0 одолел новгородский «Олимп-37», а псковитянки сыграли вничью 2:2 с «Балтикой», оставив калининградок на третьей строчке.

Финалистами соревнований среди смешанных команд — мальчиков и девочек до 12 лет — стали архангельские «Барсы» и СШ № 7. Лидеры турнира оставили позади «Олимп-37» и спортшколу Усть-Вымского района из Республики Коми.

В турнире смешанных команд до 10 лет досрочно определились победитель и серебряный призер. «Барсы», обыграв всех прямых конкурентов, обеспечили себе первое место в турнирной таблице, а великолукский «Экспресс» забронировал вторую строчку. В заключительном туре «Славатор» из Ленинградской области и СШ Усть-Вымского района в очном матче определят обладателя бронзовых медалей.