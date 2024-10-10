Руководители Псковского районного отделения КПРФ добровольно сложили полномочия, заявление первому секретарю обкома КПРФ Петру Алексеенко есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей.
Заявление удовлетворено решением райкома.
По мнению сложивших с себя полномочия руководителей, избранное руководство утратило верность идеалам на которых была основана партия.
Напомним, что ранее аналогичные действия совершили руководители Дедовичского райкома КПРФ.
Ранее первый секретарь Псковского райкома КПРФ Михаил Вяткин публично выступил с жесткой критикой, обвинил руководство обкома в утрате верности идеалам партии, лицемерии и предательстве.