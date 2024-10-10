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Руководители Псковского районного отделения КПРФ добровольно сложили полномочия

21.03.2025 19:13|ПсковКомментариев: 0

Руководители Псковского районного отделения КПРФ добровольно сложили полномочия, заявление первому секретарю обкома КПРФ Петру Алексеенко есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей.

«На протяжении последнего времени мы стали свидетелями систематического игнорирования мнения нашего местного отделения при принятии важнейших решений. Мы все больше ощущаем, что нас отстраняют от происходящего в Псковском областном отделении, исключая из процесса, который должен быть демократическим и основанным на мнении членов партии. Это приводит к отчуждению и увеличению недовольства среди коммунистов нашего партийного отделения и наших сторонников», - говорится в заявлении.

Заявление удовлетворено решением райкома.

По мнению сложивших с себя полномочия руководителей, избранное руководство утратило верность идеалам на которых была основана партия.

Напомним, что ранее аналогичные действия совершили руководители Дедовичского райкома КПРФ.

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Ранее первый секретарь Псковского райкома КПРФ Михаил Вяткин публично выступил с жесткой критикой, обвинил руководство обкома в утрате верности идеалам партии, лицемерии и предательстве.

Источник: Псковская Лента Новостей
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