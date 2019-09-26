Недвижимость

По семейным обстоятельствам: две кофточки с окнами на юг

Жить в однушке? Съемной? Втроем? Да еще с крысой Белинским, двумя кошками (Мурзика приволок сын с улицы, а Алису подарили маме на день рождения заботливые подружки)? К тому же в компании с псом Чапой (история его появления в семье настолько темная, что рассказывать ее долго и бессмысленно)? У окна - огромное черное пианино, а у двери - спортивный уголок?

Да без проблем! Миссия - выполнима! Правда, недолго. Ребенок растет, у него появляется масса новых увлечений, затем - друзья и «мама, мы с ней просто общаемся». Растет и муж. Вширь. Не кормить пробовали - растет все равно. Теща вздыхает: «А надо было за Вадика замуж выходит», - свекровь хмуро крутит котлеты и поет «Крылья сложили палатки, их кончен полет»...

В общем, уютное гнездышко-«хрущевка», которое устраивало вас в двадцать «с хвостиком», для тех, кому за тридцать, - уже моветон. «Потянуть» покупку жилья в Пскове для обычной среднестатической семьи по обычным среднестатистическим ценам не так легко. По данным Псковстата, в последнем квартале 2018 года стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке составляла в среднем 37883 рубля за квадратный метр. На вторичном - 36435 рублей: если сложить две зарплаты, то как раз останется на коммуналку. Получается, что 50-метровая квартира обойдется в районе 1 800 000 рублей, если в Любятово или Черехе - дешевле...

Даже соседи по вашим бурным семейным спорам уже догадались, что вы подыскиваете квартиру, что уж говорить об умном поисковике! Пока вы изучали подходящие варианты на сайтах объявлений, он уже подсуетился и начал свой кропотливый труд: что бы вы ни смотрели - расческу для кота на китайском сайте, новый рецепт котлет или телефон репетитора по рисованию - сбоку выскакивает: «Купите квартиру в новом жилом комплексе!», «Дом по цене квартиры!», «Маленькая, зато своя!»...

И вот, когда вы уже на пределе сил и эмоций ставите на домашнем компьютере блокиратор рекламы, теребя последний седой нерв, вас вдруг осеняет: а может, в ипотеку? Чисто гипотетически, не век же куковать в чужом скворечнике! Вроде сейчас на первоначальный взнос 15% надо от стоимости. Это 270 тысяч. 150 тысяч есть на счете, откладывали на будущее - собственно, не настало ли оно? По 60 тысяч можно у родителей найти. Ладно, допустим, первый взнос есть. А что дальше? Надо же будет еще платить ежемесячно по кредиту. Как бы узнать, сколько?

На семейном совете, прерываемом мяуканьем и лаем всех, в том числе тещи, вы решаете завтра же, с утра идти в банк на консультацию. Наглаживается выходной костюм, который висит в кладовке со дня свадьбы, накатывают воспоминания, на свет божий выносится семейный альбом, но внезапная семейная идиллия прерывается стоном сына: «Ненавижу эту математику!» Он-то все это время пытался решить домашнее задание. «Так на калькуляторе посчитай!» - выдает гениальная свекровь. В суете и спорах о ЕГЭ и развитии интеллекта у млекопитающих, вы вспоминаете: да ведь есть банковские калькуляторы! Можно перед тем как в банк идти, все посчитать приблизительно.

Заходим на страницу Сбербанка, выбираем в верхнем меню «Ипотека на готовое жилье» и - пожалуйста, вот он, калькулятор! Выбираем наши исходные данные - 1,8 млн, взнос 15%, срок 15 лет. Скидка 0,3% при покупке на ДомКлик? Берем! Да, есть зарплатная карта банка, и вездесущая теща замечает: в строчке «Первоначальный взнос» появляется «запас».

Проверяем: оказывается, будучи зарплатным клиентом банка, можно снизить размер взноса до 10%.

Это же совсем другая история! Это ж значит, что всего 30 тысяч надо у родственников одалживать. Главное воспользоваться этим предложением до 20 января 2020 года (к слову, оно действует и для нового жилья). И не забываем активировать галочку «Молодая семья» (-0,4%).

Смотрим: необходимый доход - 27870 рублей, ставка 9,3%, ежемесячный платеж - 16722 рубля. Учитывая, что за аренду чужой квартиры вы платите 10000 ежемесячно, а здесь получите свое и навсегда, - есть о чем подумать!

Кстати, на ДомКлик и квартиру выбрать можно. В любом районе. Здесь же и подать онлайн-заявку на ипотеку со сниженным первоначальным взносом можно. Но это уже сделаем завтра: долгожданная тишина вечера, наконец-то все заснули, только Белинский возится в клетке, щелкая семечки, и над съемной однушкой витают сны. Новый дом, золотая рыбка в аквариуме, компанейские соседи, простор для игр и роста рыжего котенка (его возьмем в приюте), большое новоселье и, конечно же, - «мама, мы с ней просто общаемся!!!».

Елена Никитина