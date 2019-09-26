Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Обувь для осенней непогоды
и снова #Пушкинбал
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Проверьте дымоход и вентиляцию!
Кооперация производства и науки
Дом от А до Я
Телефон прямого эфира 56-73-72
Тёмная лошадка кому быть главой?
все о текстильном ПЭТ
Дойная корова или опора?
 
 
 
ещё Недвижимость 26.09.2019 10:530 По семейным обстоятельствам: две кофточки с окнами на юг 26.09.2019 10:530 По семейным обстоятельствам: две кофточки с окнами на юг 24.09.2019 12:470 Эксперт: Межевать земельный участок или нет? 24.09.2019 11:000 Жилой комплекс «City»: Рассрочка от застройщика до 3-х лет  23.09.2019 17:161 Набережная Великой преображается вместе со строящимся ЖК «Парус De Luxe» 23.09.2019 11:173 В России начали строить микроквартиры
 
 
 
 
 
Самое популярное 23.09.2019 21:171 Стали известны подробности ДТП в Великолукском районе, где погиб ребенок 24.09.2019 09:0716 Отопительный сезон в Псковской области начнется раньше срока 26.09.2019 08:1115 Уголовное дело возбуждено в отношении лидера псковских профсоюзов Ульяны Михайловой 23.09.2019 14:155 Во все микрорайоны Пскова 24 сентября тепло подадут одновременно 25.09.2019 08:220 На три дня закроют для движения участок улицы Горького в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

По семейным обстоятельствам: две кофточки с окнами на юг

26.09.2019 10:53|ПсковКомментариев: 0

Жить в однушке? Съемной? Втроем? Да еще с крысой Белинским, двумя кошками (Мурзика приволок сын с улицы, а Алису подарили маме на день рождения заботливые подружки)? К тому же в компании с псом Чапой (история его появления в семье настолько темная, что рассказывать ее долго и бессмысленно)? У окна - огромное черное пианино, а у двери - спортивный уголок?

Да без проблем! Миссия - выполнима! Правда, недолго. Ребенок растет, у него появляется масса новых увлечений, затем - друзья и «мама, мы с ней просто общаемся». Растет и муж. Вширь. Не кормить пробовали - растет все равно. Теща вздыхает: «А надо было за Вадика замуж выходит», - свекровь хмуро крутит котлеты и поет «Крылья сложили палатки, их кончен полет»...

В общем, уютное гнездышко-«хрущевка», которое устраивало вас в двадцать «с хвостиком», для тех, кому за тридцать, - уже моветон. «Потянуть» покупку жилья в Пскове для обычной среднестатической семьи по обычным среднестатистическим ценам не так легко. По данным Псковстата, в последнем квартале 2018 года стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке составляла в среднем 37883 рубля за квадратный метр. На вторичном - 36435 рублей: если сложить две зарплаты, то как раз останется на коммуналку. Получается, что 50-метровая квартира обойдется в районе 1 800 000 рублей, если в Любятово или Черехе - дешевле...

Даже соседи по вашим бурным семейным спорам уже догадались, что вы подыскиваете квартиру, что уж говорить об умном поисковике! Пока вы изучали подходящие варианты на сайтах объявлений, он уже  подсуетился и начал свой кропотливый труд: что бы вы ни смотрели - расческу для кота на китайском сайте, новый рецепт котлет или телефон репетитора по рисованию - сбоку выскакивает: «Купите квартиру в новом жилом комплексе!», «Дом по цене квартиры!», «Маленькая, зато своя!»...

И вот, когда вы уже на пределе сил и эмоций ставите на домашнем компьютере блокиратор рекламы, теребя последний седой нерв, вас вдруг осеняет: а может, в ипотеку? Чисто гипотетически, не век же куковать в чужом скворечнике! Вроде сейчас на первоначальный взнос 15% надо от стоимости. Это 270 тысяч. 150 тысяч есть на счете, откладывали на будущее - собственно, не настало ли оно? По 60 тысяч можно у родителей найти. Ладно, допустим, первый взнос есть. А что дальше? Надо же будет еще платить ежемесячно по кредиту. Как бы узнать, сколько?

На семейном совете, прерываемом мяуканьем и лаем всех, в том числе тещи, вы решаете завтра же, с утра идти в банк на консультацию. Наглаживается выходной костюм, который висит в кладовке со дня свадьбы, накатывают воспоминания, на свет божий выносится семейный альбом, но внезапная семейная идиллия прерывается стоном сына: «Ненавижу эту математику!» Он-то все это время пытался решить домашнее задание. «Так на калькуляторе посчитай!» - выдает гениальная свекровь. В суете и спорах о ЕГЭ и развитии интеллекта у млекопитающих, вы вспоминаете: да ведь есть банковские калькуляторы! Можно перед тем как в банк идти, все посчитать приблизительно.

Заходим на страницу Сбербанка, выбираем в верхнем меню «Ипотека на готовое жилье» и - пожалуйста, вот он, калькулятор! Выбираем наши исходные данные - 1,8 млн, взнос 15%, срок 15 лет. Скидка 0,3% при покупке на ДомКлик? Берем! Да, есть зарплатная карта банка, и вездесущая теща замечает: в строчке «Первоначальный взнос» появляется «запас».

Проверяем: оказывается, будучи зарплатным клиентом банка, можно снизить размер взноса до 10%.

Это же совсем другая история! Это ж значит, что всего 30 тысяч надо у родственников одалживать. Главное воспользоваться этим предложением до 20 января 2020 года (к слову, оно действует и для нового жилья). И не забываем активировать галочку «Молодая семья» (-0,4%).

Смотрим: необходимый доход - 27870 рублей, ставка 9,3%, ежемесячный платеж - 16722 рубля. Учитывая, что за аренду чужой квартиры вы платите 10000 ежемесячно, а здесь получите свое и навсегда, - есть о чем подумать!

Кстати, на ДомКлик и квартиру выбрать можно. В любом районе. Здесь же и подать онлайн-заявку на ипотеку со сниженным первоначальным взносом можно. Но это уже сделаем завтра: долгожданная тишина вечера, наконец-то все заснули, только Белинский возится в клетке, щелкая семечки, и над съемной однушкой витают сны. Новый дом, золотая рыбка в аквариуме, компанейские соседи, простор для игр и роста рыжего котенка (его возьмем в приюте), большое новоселье и, конечно же, - «мама, мы с ней просто общаемся!!!».

Елена Никитина

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 125 человек
26.09.2019, 11:450 Депутаты Псковского областного Собрания встретились с представителями ОЖД 26.09.2019, 11:321 Что будет с пенсиями? 26.09.2019, 11:220 Военные комиссариаты обеспечат доступом в интернет за 145 млрд рублей 26.09.2019, 11:160 Определена организация, которая построит светофор на проспекте Энтузиастов в Пскове
26.09.2019, 11:140 Ретейлер X5 объявил о массовом закрытии гипермаркетов «Карусель» 26.09.2019, 11:070 «Неприниматели»: стартовала новая рекламная кампания банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса 26.09.2019, 10:530 По семейным обстоятельствам: две кофточки с окнами на юг 26.09.2019, 10:470 В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах
26.09.2019, 10:440 Ветеран Латышского легиона СС стал фигурантом дела об оправдании карательных операций нацистов в Псковской области 26.09.2019, 10:412 Сити-менеджер Пскова: Нужно стремиться к тому, чтобы жильцы сами устанавливали температуру в доме 26.09.2019, 10:161 Пусть бегут неуклюже: хроника закрытия пешеходных переходов в Пскове 26.09.2019, 09:540 Божественную литургию в Троицком соборе в день Воздвижения Креста Господня сослужит митрополит Тихон
26.09.2019, 09:420 Саша Ветров выступит с концертом в псковском «ТИРе» 28 сентября 26.09.2019, 09:331 Эксперты назвали число сортирующих мусор россиян 26.09.2019, 09:142 С понедельника будет закрыт для движения участок улицы Кузнецкой в Пскове 26.09.2019, 09:100 Музей мостов откроется после переезда в центре Петербурга
26.09.2019, 09:040 Водитель «БМВ» совершил наезд на выскочившего на дорогу ребенка в Острове 26.09.2019, 08:570 83-летняя бабушка потерялась в гдовских лесах 26.09.2019, 08:370 Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках 26.09.2019, 08:230 В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом
26.09.2019, 08:120 Налог с криптовалют может появиться в России 26.09.2019, 08:1116 Уголовное дело возбуждено в отношении лидера псковских профсоюзов Ульяны Михайловой 25.09.2019, 23:255 Отведенных денег не хватит - замглавы администрации Пскова о ремонте Детской музыкальной школы № 5 25.09.2019, 23:020 Минфин опубликовал проект государственного бюджета на три года
25.09.2019, 22:412 Александр Коновалов назвал первопричину проблем, связанных с медициной в псковских школах 25.09.2019, 22:190 Кукла Барби стала «гендерно-нейтральной» 25.09.2019, 21:530 Известная писательница встретилась с псковскими школьниками 25.09.2019, 21:340 Александр Коновалов: Учитывая закрытие «Ростка», сделать детсад на Кузнецкой - идеальное решение
25.09.2019, 21:340 Проект «Дорогою добра» стартовал при псковском храме Василия Великого 25.09.2019, 21:129 Замглавы администрации Пскова: Руководитель школы должен быть хозяйственником, а не педагогом 25.09.2019, 20:511 ПсковГУ приглашает на интенсивные курсы по подготовке к ЕГЭ 25.09.2019, 20:293 В ближайшее время планируется закрыть еще два пешеходных перехода в Пскове
25.09.2019, 20:080 Эта больная тема нам близка - псковские власти собираются строить по 1 - 2 школьных стадиона в год 25.09.2019, 19:470 «…Веселый сад, где вместе Флора и Помона» открывает для своих гостей музей-заповедник «Михайловское» 25.09.2019, 19:250 Замглавы администрации Пскова: В эксплуатацию нужно ввести около 6 школ по тысяче мест 25.09.2019, 19:140 Второй клубный концерт «Доброго рока» пройдет в клубе TIR 5 октября
25.09.2019, 18:540 Ущерб за нарушение лесного законодательства взыскан приставами с жителя Бежаницкого района 25.09.2019, 18:430 Полиция ведет розыск великолучанина, пропавшего после освобождения из мест лишения свободы 25.09.2019, 18:290 Первичная профсоюзная организация МП Пскова «Лифтомонтажсервис» примет участие в конкурсе «ПрофПрактики» в трех номинациях 25.09.2019, 18:160 Полицейские провели для детей тематический флешмоб
25.09.2019, 18:050 Как бесплатно проверить, находится ли квартира в залоге? 25.09.2019, 17:571 Более 4 тыс деревьев посадят в рамках акции «Живи, лес!» в Псковской области 25.09.2019, 17:560 От -3 до +14 градусов прогнозируют в Псковской области в четверг 25.09.2019, 17:452 Андрей Турчак: Данные геолокации о местонахождении людей должны использоваться только для поиска пропавших граждан
25.09.2019, 17:410 В Псковской области первоклассников посвятили в пешеходы 25.09.2019, 17:400 Индивидуальные предприниматели обязаны уплатить страховые взносы до 31 декабря 25.09.2019, 17:300 Одна из псковских организаций вышла на аукцион по строительству школы на Юбилейной 25.09.2019, 17:270 В Порхове задержан мужчина, пытавшийся похитить духи из магазина
25.09.2019, 17:180 Прослушивание чтецов на конкурс «Чернильница» состоится 9 октября 25.09.2019, 17:100 Работников дошкольного образования Пскова поздравили с профессиональным праздником 25.09.2019, 17:060 В Великих Луках полицией у местного жителя изъято более полукилограмма конопли 25.09.2019, 17:030 Пять фальшивых купюр достоинством 5000 рублей обнаружены в Псковской области
25.09.2019, 16:520 Более 120 человек обратились в Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» 25.09.2019, 16:440 Судебные приставы получат новый статус 25.09.2019, 16:410 Определен состав жюри кастинга конкурса «Мисс Россия» - «Мисс Псков 2019» 25.09.2019, 16:410 В Псковской области установили воров, похитивших трактор, сварочный аппарат и лестницу
25.09.2019, 16:380 ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл 25.09.2019, 16:370 Полиция проверит детские образовательные организации после трагедии в Великолукском районе 25.09.2019, 16:330 За семьей 12-летнего псковского школьника, сбежавшего из дома, будет следить комиссия по делам несовершеннолетних 25.09.2019, 16:310 Молодые профсоюзные активисты Великих Лук обсудили план работы на ближайшие три месяца
25.09.2019, 16:310 Псковичей просят помочь в поисках пропавшего жителя Пензенской области 25.09.2019, 16:126 Реплика Донецкого: Брячак vs Алексеенко 25.09.2019, 15:490 У нас нет ничего - псковичи просят установить детскую площадку для детсада на Яна Райниса 25.09.2019, 15:420 Tele2 выходит на биржу
25.09.2019, 15:352 Платное медобслуживание в Пскове станет темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 25.09.2019, 15:270 Владимир Яников встретился с жителями деревни Самолва 25.09.2019, 15:231 В Псковской области клуб охотников и рыболовов заплатит 800 тысяч рублей за неуплату штрафа в срок 25.09.2019, 15:210 Библиотеки Пскова приглашают на бесплатные кинопоказы фестиваля «Книжная яблоня»
25.09.2019, 15:142 Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки 25.09.2019, 15:122 В Псковском городском суде продолжается допрос свидетелей обвинения по делу Кузнецова 25.09.2019, 14:543 Замглавы администрации Пскова о ремонте технического лицея: Таких денег у нас просто нет 25.09.2019, 14:451 Стало известно, куда россияне смогут дешево слетать на Новый год
25.09.2019, 14:380 Группы RaZmotchiki Katushek & СККУП выступят в псковском клубе «ТИР» 27 сентября 25.09.2019, 14:320 «Двое на одного» с Александром Коноваловым. ВИДЕО 25.09.2019, 14:290 Концерт, посвященный Международному дню пожилых людей, пройдет в ПОУНБ 4 октября 25.09.2019, 14:182 Псковичей приглашают за деликатесами от «Деревни Соловьи»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.