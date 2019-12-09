Недвижимость

Ян Лузин: Рынок недвижимости Пскова инертный и провинциальный

Рынок недвижимости Пскова инертный и провинциальный. Такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор ГК «ЛУГ» Ян Лузин, комментируя общую ситуацию на псковском рынке недвижимости.

«Рынок Пскова можно охарактеризовать двумя словами: во-первых, он инертный, а во-вторых - провинциальный, и, в принципе, он повторяет тренды Москвы и Петербурга. Если там идет развитие, то потом и Псков подтягивается. Если в Москве и Петербурге идет затухание, то эта тенденция тоже нас не минует», - пояснил гость студии.

Девелоперам сейчас, по словам Яна Лузина, нелегко. Себестоимость строительства уже достаточно давно растет, но цены корректироваться стали только в крупных городах. Причем, этот «солидный рост» был весьма заметен по 2019 году. На рост себестоимости строительства в том числе влияет и принятие 214-го федерального закона, отметил гость студии. «В Пскове цена не стала расти, поэтому времена для строителей сейчас тяжелые. В любом случае, это закон рынка - если себестоимость строительства растет, то и цена тоже потом растет. Нас эта чаша тоже не минует», - отметил Ян Лузин.

Притом, что для застройщиков времена сейчас непростые, для покупателей жилья сейчас самое удачное время для покупки, заключил он.