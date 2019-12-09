Недвижимость

В условиях 214-го закона перспективы будут у застройщиков с запасом средств и умением работать с банками - Ян Лузин

В условиях действия 214-го федерального закона перспективы будут у тех застройщиков, у которых есть большой запас собственных оборотных средств и которые умеют работать с банками. Такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор ГК «ЛУГ» Ян Лузин, комментируя, насколько легко работается псковским застройщикам в условиях действия нового закона о долевом строительстве.

Напомним, данный закон вступил в силу с 1 июля 2019 года и фактически ликвидировал долевое строительство. Теперь застройщик должен иметь достаточный объем оборотных средств, чтобы достраивать дома самостоятельно, не используя средства дольщиков. Они должны храниться на специальном эскроу-счете в уполномоченном банке, и застройщик сможет получить их только после окончания строительства и сдачи дома.

Ян Лузин напомнил, что вокруг этого закона было много полемики. С одной стороны цель у закона благая - защитить покупателей квартир и не допустить появления обманутых дольщиков. «В то же время закон предполагает, что запас собственных средств у застройщиков должен быть гораздо больше. Они должны или иметь такие средства, или получать кредиты. А если средств не хватит, то покупатели могут забрать свои средства у банка», - пояснил гость студии.

Для всего строительного сектора в России 214-й закон стал очень большим испытанием, поскольку с его вступлением в силу проекты стали более капиталоемкие. В таких условиях перспективы будут или у таких застройщиков, которые, помимо опыта, знаний и технологий, обладают большим запасом оборотных средств, или которые умеют работать с банками и привлекать кредиты», - отметил Ян Лузин.

По его мнению, большинство псковских застройщиков должны справиться с этой задачей. «Мы тоже заранее подготовились к этому закону. Ряд проектов мы достраиваем по старой модели, а остальные строим в рамках нового закона. Это сложно, но, надеюсь, все застройщики справятся», - заключил гендиректор ГК «ЛУГ».