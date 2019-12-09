Недвижимость

Псковичи будут гордиться жилым комплексом «Парус De Luxe» - Ян Лузин

Генеральный директор ГК «ЛУГ» Ян Лузин надеется, что псковичи будут гордиться жилым комплексом «Парус De Luxe», который возводится на набережной реки Великой.

Как он сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, проект вошел в завершающую стадию: ведутся отделочные работы и благоустройство территории. «Мы фактически на финишной прямой. Благоустройство будет выполнено по высоким, современным стандартам, причем, мы взяли обязательство по окончании строительства выполнить благоустройство и на прилегающей территории. Будем стараться, чтобы все место смотрелось достойно», - отметил гость студии.

Жилищный комплекс «Парус De Luxe» он назвал уникальным. «Это первый проект такого рода и, может быть, последний. Не только из-за места расположения, но и из-за набора инженерных систем, уровня отделки. В доме будет консьерж с соответствующим сервисом, система видеонаблюдения. Мы стремимся, чтобы дом был безопасный, комфортный и красивый. Надеюсь, псковичи будут им гордиться», - заключил Ян Лузин.