Недвижимость

Ян Лузин: ЖК «Smart» - жилье, где каждый метр продуман и функционален

Генеральный директор ГК «ЛУГ» Ян Лузин надеется, что среди псковичей будет востребовано такое жилье, где каждый метр продуман и функционален. Свое мнение на этот счет он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, рассказывая об особенностях ЖК «Smart», который возводится на Запсковье.

Ян Лузин напомнил, что его компания первой в Пскове начала проект комплексного освоения территории. «Для Пскова это было в новинку. До этого в нашем городе были точечные застройки, а мы взяли целый 12-й микрорайон, затем начали строительство ЖК «Европа», в Борисовичах, в 14-м и 15-м микрорайонах Запсковья», - напомнил Ян Лузин.

Трудностей в освоении Запсковья, по его словам, было много, проект реализовывался 9 лет. «Впервые в Пскове все магистральные сети сделали не в помощью города, как раньше, а при помощи частных инвестиций. Это была большая финансовая нагрузка, но мы с ней справились и подали хороший пример, как надо осваивать такие территории, - подчеркнул директор ГК «ЛУГ». - Также мы будем строить детский сад в 14-м микрорайоне и, как многие жители города, ждем скорейшего запуска автобуса по улице Юности».

Ян Лузин напомнил, что в 14-м и 15-м микрорайонах ГК «ЛУГ» будет строить разные типы домов - и каркасно-монолитные, и панельные по новой технологии. Кроме того, здесь реализуется новая концепция - ЖК «Smart». «Здесь будут умные планировки. Многие покупатели спрашивают у нас: вроде платим за квадратный мер, но вот здесь непонятный чулан, здесь коридор неоправданно увеличен, и здесь тоже «мертвые», не используемые зоны». Изучив опыт Москвы и Санкт-Петербурга, наше проектное бюро разработало именно такие планировки, где каждый метр продуман и функционален. Надеюсь, именно такое жилье будет максимально востребовано у псковичей», - заключил Ян Лузин.