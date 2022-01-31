Недвижимость

Домклик поможет бесплатно оценить рыночную стоимость жилья

Домклик от Сбера запустил новый сервис, с помощью которого пользователь может самостоятельно рассчитать рыночную стоимость жилья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Для этого необходимо зайти во вкладку «Услуги», «Оценка квартиры», ввести параметры квартиры и получить ориентировочную стоимость. Ранее на сайте можно было провести анализ цены недвижимости, но за предоставляемый отчет взималась плата. Сейчас клиент получает отчет бесплатно.

Умный алгоритм использует при расчете реальные сделки купли-продажи недвижимости СберБанка, проведенные с помощью Домклик. При расчете учитывается более 40 параметров - данные о квартире, доме, районе, инфраструктуре, а также ситуация на рынке недвижимости.

Информация полезна как продавцам, так и покупателям недвижимости - обоснованная оценка может быть использована при покупке и продаже жилья. Новый сервис даст покупателям возможность определить рыночную стоимость выбранной квартиры и не переплатить, а продавцы с его помощью смогут установить справедливую цену и не продешевить. Подобрать подходящую квартиру можно онлайн на Домклик.

«Мы вывели на рынок новый продукт, который поможет нашим клиентам справедливо оценить объекты недвижимости и правильно спланировать предполагаемую сделку. Дополнение продуктовой линейки Домклик этим сервисом соответствует нашей стратегии, ориентированной на предоставление качественных и востребованных услуг клиентам. Запуск сервиса - еще один шаг к тому, чтобы сделать процесс покупки и продажи недвижимости максимально комфортным, безопасным и простым для наших клиентов», - вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.