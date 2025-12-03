Общество

Псковское погрануправление информирует о важных изменениях в правилах выезда детей за границу

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области информирует жителей региона об изменениях в законодательстве, касающихся выезда за пределы Российской Федерации несовершеннолетних граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

С 20 января 2026 года вступают в силу поправки в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Ключевое изменение: свидетельство о рождении исключается из перечня документов, на основании которых граждане России в возрасте до 14 лет могут осуществлять выезд в Белоруссию, Абхазию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

Это означает, что после указанной даты для выезда в эти страны детям потребуется заграничный паспорт.

Важные уточнения от пограничного ведомства:

Въезд обратно в Россию по свидетельству о рождения после 20 января 2026 года будет разрешен только тем детям, которые по этому документу выехали за рубеж до этой даты;

Также отменяется возможность оформления в российских консульствах на территории перечисленных стран свидетельства на въезд (возвращение) в РФ взамен утраченного или поврежденного свидетельства о рождения, либо если ребенку исполнилось 14 лет во время поездки.

Пограничное управление настоятельно рекомендует жителям Псковской области учесть эти изменения и заблаговременно оформить заграничные паспорта своим детям.