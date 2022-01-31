Недвижимость

В правительстве рекомендовали обратить внимание на азиатский рынок стройматериалов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин порекомендовал отечественным застройщикам обратить внимание на азиатский рынок строительных материалов из-за санкций со стороны Запада. Об этом он сказал на выставке «Российская строительная неделя».

«Мы разрабатываем меры поддержки взаимодействия с азиатскими рынками. Всем застройщикам рекомендую обратить внимание на азиатские рынки, в ближайшее время мы из Европы ничего получать не будем», - цитирует вице-премьера РИА Новости.

По его словам, правительство в круглосуточном режиме разрабатывает меры поддержки строительного рынка и ищет пути сохранения ритма строительства, планируется взаимодействовать с азиатскими рынками.

Пересматривать действующие программы по строительству жилья и дорог власти не намерены, заявил вице-премьер.