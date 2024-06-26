Недвижимость

Бастрыкин поручил провести проверку по нарушению прав жильцов дома в бежаницкой деревне

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в деревне Фишнево Бежаницкого района, сообщает официальный Telegram-канал связи граждан

со Следственным комитетом РФ.

К Бастрыкину в комментариях в аккаунте информационного центра «ВКонтакте» обратилась жительница Псковской области по вопросу ненадлежащего обслуживания многоквартирного дома в деревне Фишнево. В 2014 году принято решение об отключении здания 1985 года постройки от систем водо-, газоснабжения и отопления. При этом в признании строения аварийным и подлежащим расселению отказано. В настоящее время в двух квартирах проживают пенсионеры и инвалиды, не имеющие иного жилья. Многочисленные обращения граждан о проведении капитального ремонта дома результатов не принесли.

Ранее указанная ситуация получила распространение в социальной сети.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по ее завершении – о принятом процессуальном решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении жилищных прав граждан в городе Великие Луки. Вопрос касается аварийного многоквартирного дома по улице Вокзальной.

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