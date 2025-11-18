Недвижимость

Первые новоселы дали оценку псковского ЖК бизнес-класса «Пушкин»

Первые новоселы оценили качество строительства жилого комплекса бизнес-класса «Пушкин» в переулке Белинского, 1 в Пскове. Своим мнением они поделились после прошедшей 14 ноября торжественной церемонии передачи ключей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Очень рады получить ключи от нашей новой квартиры, теперь сможем приступить к отделке. Дом красивый, район спокойный. Уже не первое наше приобретение у этого застройщика», - отметила после получения ключей собственница новой квартиры Юлия Первакова.

«Отдельное спасибо за то, что дом сдан не просто в срок, а немного раньше. – добавил ее супруг Андрей. - Дом красивый, построен с душой и вниманием к деталям. Благодарим застройщика и всех, кто участвовал в строительстве».

Возведением кирпичного дома на 9 этажей и 97 квартир занималась группа компаний «ЛУГ-Девелопмент». Проект отличается продуманной архитектурой и качественными материалами. В оформлении комплекса использованы элементы классического стиля, отсылающие к творческому наследию Пушкина.

«Ожидание и реальность совпали, - выразила свое мнение еще одна обладательница ключей от квартиры в новостройке Елена Ледок. – Другого застройщика не рассматривали, выбирали из тех вариантов, что на момент покупки были представлены в «Магазине квартир». На семейном совете остановились на этом доме».

Новый ЖК расположен в зеленом районе неподалеку от сквера Пограничников. Эта часть города отличается развитой транспортной, бытовой и образовательной инфраструктурой, близостью к центру города.

Дом сдан с просторной парковкой, включая отдельно выделенные места для инвалидов, детской площадкой, шлагбаумами на въездах во двор. Каждый из двух подъездов оснащен подъемником для маломобильных и просторным лифтом.