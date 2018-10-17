Политика

Олег Брячак пока не понимает, что за команду формирует Михаил Ведерников

Депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак не стал оценивать первые кадровые перестановки в администрации Псковской области после выборов губернатора региона. «Я не могу давать характеристику кадровым изменениям, так как любой руководитель подбирает кадры под себя», - сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

«Представьте, что вам доверили город и вам надо сделать все, чтобы он блестел. Вы будете подбирать людей, которых вы знаете, чьи деловые качества вам понятны и на которых вы будете опираться. Михаил Юрьевич подбирает команду под себя. Он подбирает людей, с которыми ему будет комфортно работать. Что это за команда, каковы профессиональные качества этих людей, я ответить не могу. Это покажет время», - отметил Олег Брячак.

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В то же время политик высказал мнение о работе «старожилов» администрации области. Так, несмотря на существующие нарекания, он положительно оценил работу Андрея Агапова, который на днях покинул пост руководителя государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ. Кроме того, хорошо Олег Брячак отозвался о работе председателя управления соцзащиты Армена Мнацаканяна и руководителя здравкомитета Игоря Потапова. «Сколько бы я к ним ни обращался, а я обращаюсь к ним постоянно, не было случая, чтобы кто-то из них не отреагировал», - сказал Олег Брячак.

В пример плодотворного сотрудничества с руководителями исполнительных органов власти региона лидер псковских «эсеров» привел случай с гдовским инвалидом-колясочником, проблема которого была решена по WhatsApp. «Когда я принимал маму-инвалида в Гдове, я сфотографировал удостоверение и отправил его Армену Липаритовичу Мнацаканяну по WhatsApp. Несколько дней прошло - и новая коляска была в Гдове», - рассказал он.

«Они на своем месте, – высказал мнение Олег Брячак. - Но ему (Михаилу Ведерникову – ред.) виднее. Это специалисты, которые разобрались в вопросе, они ведут его, как могут. Но денег не хватает. Когда в бюджете дыра, что может сделать Мнацаканан?».