Политика

Скандалы, интриги, расследования

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона. Наш штатный комментатор продолжает следить за развитием сюжетов, обозначенных в начале года , расшифровывает посылаемые властью сигналы, а также анализирует актуальные события и тенденции.

Дорожный излом

Всю минувшую неделю в центре внимания местного политического класса находятся обострившиеся взаимоотношения региональной власти и руководства Пскова. Напомню, что 22 февраля губернатор Михаил Ведерников раскритиковал псковских муниципальных руководителей, и прежде всего главу города Ивана Цецерского за неудовлетворительное качество содержания дорог.

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Причем, сделано это было под видеокамеры, в присутствии чиновников и общественников, с использованием хлестких выражений и определений - например, «как после войны», «безалаберность», «издевательство» и т.д. Естественно, эти слова губернатора - весьма точные определения - отражали градус общественных настроений, так как едва ли не всю зиму люди в областном центре костерили власти в режиме онлайн. Верность этих определений подтверждала и демонстрируемая на большом экране в кабинете губернатора подборка размещенных в соцсетях фотографий разбитых псковских дорог.

Губернатор Михаил Ведерников

Вероятно, что те, кто организовывали эту публичную порку, предполагали: городские власти в лице Ивана Цецерского и главы администрации города (сити-менеджера) Александра Братчикова тут же публично признают свою вину, посыплют голову пеплом и наперегонки бросятся исправлять недостатки и демонстрировать бурную деятельность.

Александр Братчиков так и поступил - начал проводить совещания и выезды. Иван Цецерский, напротив, повел себя весьма непредсказуемо и в очередной раз удивил политтусовку. Глава Пскова заочно возразил губернатору в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове и, что называется, перевел стрелки, указав в направлении сити-менеджера и напомнив об ответственности за состояние дорог в том числе и областной власти.

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Лет десять назад подобная реакция была бы воспринята вполне нормально, а в начале 2000-х тогдашний мэр Пскова Михаил Хоронен вообще просто развернулся бы и ушел, начни ему губернатор Евгений Михайлов говорить про «безалаберность» и «персональную ответственность». Однако - времена изменились, и сейчас сам факт публичного непризнания главой муниципалитета своей вины, возражения губернатору и вынесения ему оценок воспринимаются как брошенная «перчатка вызова».

И вот уже все застыли в ожидании: что будет с Цецерским? Какие последствия наступят для него? Пока одни размышляли о будущем главы города, горячие головы (в том числе в социальных сетях и анонимных телеграм-каналах) давали волю фантазии: отставка в связи с утратой доверия? Уголовное дело? Или «легко отделается» исключением из партии власти?

Между тем продолжение истории в публичной плоскости выразилось в нескольких моментах - в частности, про ситуацию в Пскове заговорили депутаты областного Собрания на очередной сессии в минувший четверг, а поздним вечером того же дня на сайте одного из СМИ государственного медиахолдинга появилась статья, которая оставила странное впечатление: с одной стороны, очевидно, что Цецерского «мочат» (его должностные обязанности в материале определяются через обидную характеристику «букетные функции», главу города критикуют за непонимание им «своего места» в системе органов власти и МСУ и т.д.), однако с другой стороны, автор убеждает, что никакого конфликта между губернатором и главой Пскова нет.

Как бы то ни было, обострение отношений Михаила Ведерникова и Ивана Цецерского представляется вполне закономерным. Повод для критики и конкретная дата «часа Х» могли быть другими, но в целом это было делом времени.

Следует понимать, что Иван Цецерский - политик другой генерации, он родом из 1990-х, в гордуму пришел еще в ельцинский период, а сейчас - времена иные: власть, от Кремля до органов МСУ - в строгой вертикали. И вся Система должна работать как часы. Так что рано или поздно подобное произошло бы.

Тем более, как говаривал персонаж известного кинофильма, неслыханных преступлений не бывает: что-то подобное где-то когда-то с кем-то уже было. Вот и конфликт в отношениях губернатора с главой регионального центра отнюдь не нов и отсылает к примерам из недавней истории - как нашей, псковской, так и в целом общероссийской. Противостояние руководителей субъектов РФ и региональных столиц - это «классика жанра». Родившись в далекие 1990-е, эта традиция, объясняющаяся общими законами естественного отбора в политических джунглях и специфическими правилами игры в наших широтах, перешла в нулевые. Более того - сохранилась и поныне. Псковская область тут - не исключение. Все мы помним крайне непростые отношения губернаторов Владислава Туманова и Евгения Михайлова с первым мэром Пскова Александром Прокофьевым. А как главы области (тот же Михайлов и Михаил Кузнецов) боролись с мэром Пскова Михаилом Хороненом, который был просто-таки одержим идеей пересесть в губернаторское кресло - это же просто песня была! Смена модели управления Псковом на двуглавую и отмена всенародных выборов мэра если и изменила формат взаимоотношений между областными и городскими начальниками, то не привела к исчезновению напряжения в отношениях региональных и муниципальных руководителей. Напротив, модель стала более сложной, запутанной, включающей больший круг лиц и приводящей к неожиданным последствиям. Как тут не вспомнить события 2012-2013 годов, когда конфликт губернатора Андрея Турчака и главы Пскова Ивана Цецерского привел к отставке сити-менеджера, губернаторской креатуры Петра Слепченко, а затем и его сменщика в кресле сити-менеджера Игоря Чередниченко. Как мы отмечали многие годы, проблема носит системный характер, нормальное функционирование муниципального властного тандема и отношения с областным руководством зависят от конкретных личностей. При одних - город постоянно находится в зоне турбулентности, при других, как было при ныне покойном «компромиссном» сити-менеджере Игоре Калашникове (руководил городской администрацией в 2013-2017 гг.) все было достаточно спокойно. При этом все равно присутствовало ощущение, что ситуация шаткая - и всё может измениться при смене хотя бы одного из участников этого властного треугольника.

В конце 2017 года поменялись сразу двое главных действующих лиц: врио губернатора был назначен Михаил Ведерников и вскоре главой города вместо господина Калашникова был назначен экс-депутат областного Собрания Александр Братчиков. Его избрание наблюдатели назвали «аппаратной победой» Михаила Ведерникова, а сам свежеиспеченный сити-менеджер первым дело поблагодарил за поддержку именно главу региона.

Сити-менеджер Пскова Александр Братчиков и глава города Иван Цецерский на совещании у губернатора 22 февраля

На протяжении года с лишним отношения Цецерского и Братчикова были напряженными, однако это не выходило в публичную плоскость. Причиной напряженности являлось то, что Братчиков не хотел работать по схеме, которая сложилась при его предшественнике. Нынешний сити-менеджер позиционирует себя как вице-губернатор по Пскову. В своей работе он ориентируется на администрацию области и лично губернатора, а не на главу Пскова. Наблюдатели отмечают, что степень доверия Михаила Ведерникова к Александра Братчикову значительно выше, чем к Ивану Цецерскому. Глава городской администрации - партнер региональной власти, и теперь тандем - это «Ведерников - Братчиков», а не «глава Пскова - глава администрации города», как было прежде. На это и обращал внимание в своем радиоинтервью глава города. Предположу, что, смирись он с предложенной формулой, то, возможно, и не было бы никакого конфликта. Но он хочет по-другому - чтобы сити-менеджер его слушался и выполнял его указания.

Вместе с тем надо понимать, что у сторон этого конфликта нет возможностей для быстрого и беспроблемного разрешения ситуации. Многое тут вообще решается не в Пскове, а в администрации президента и аппарате полпреда главы государства (кстати, новый полпред президента в СЗФО Александр Гуцан 1 марта побывал в Пскове и наверняка на месте обсуждал сложившуюся ситуацию).

Полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан в Пскове. 1 марта

Так что в отличие от горячих голов, прогнозирующих блиц-криг, я бы сделал ставку на то, что власти постараются погасить возникший очаг и в дальнейшем мы станем свидетелями затяжного позиционного противостояния - возможно, без дальнейших публичных «разборов полетов» и обменов любезностями. К сказанному остается добавить, что ничего хорошего в этой ситуации нет - ни для регионального руководства, ни для органов местного самоуправления Пскова, ни для области в целом. Зачем нужна еще одна точка напряжения, когда и уже существующих немало?!

Когда молчание - не золото

В предыдущем обзоре я отмечал целый ряд громких скандалов и проблемных зон, с которыми в начале 2019-го столкнулись региональные власти. Крайне непростой старт «мусорной реформы», страсти по поводу строительства на территории особой экономической зоны «Моглино» химзавода «Титан-Полимер», вызвавшее возмущение культурного сообщества объединение Псковского и Изборского музеев, реорганизация районных газет - все это, а также другие факторы общественно-политической и социально-экономической жизни негативно отражались на общей ситуации. При этом было очевидно, что многих проблем в принципе можно было благополучно избежать - в том случае, если бы с самого начала власть (прежде всего руководители политико-медийного блока) тщательно продумывала последствия собственных действий, просчитывала реакцию общества, объясняла смысл шагов, в том числе непонятных народу реформ, реорганизаций и оптимизаций.

«Власть, как обычно наступает на одни и те же грабли. Чиновники либо запаздывают с реагированием на актуальные вызовы, либо просто молчат, предпочитая перестраховаться, «замылить» или просто «затупить» обсуждение потенциально резонансных тем», - так я, как и многие мои коллеги, описывал ситуацию, которую мы наблюдали в начале 2019 года.

Не берусь судить, к журналистам ли независимых СМИ прислушались в Доме Советов, сами ли провели работу над ошибками - или просто «так совпало», однако уже в феврале в реагировании властей на «точки напряжения» появились подвижки к лучшему. Какое из ранее названных направлений ни взять - едва ли не везде мы увидели попытки чиновников объяснить, вступить в диалог, повлиять на восприятие того или иного процесса в общественном мнении. Исполнительная власть дает ответы по поводу реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках парламентского часа в областном Собрании и в СМИ...

Председатель областного комитета по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов с трибуны областного Собрания разъясняет нюансы «мусорной реформы»

Пусть и запоздало, но на организованном на базе Общественной палаты Псковской области мероприятии даются хоть какие-то ответы на вопросы относительно объединения музеев и будущего сотрудников. Еще недавно не было и этого - сотрудники комитета по культуре в общении с представителями масс-медиа неизменно производили впечатление подпольщиков на допросе: дескать, хоть вы нас пытайте, хоть взывайте к исполнению закона и пугайте прокуратурой, но ни слова лишнего мы вам не скажем...

Позиция главы комитета Жанны Малышевой только усугубляла непростую ситуацию, складывающуюся при начале объединения, своими действиями чиновница фактически «подставляла» губернатора.

Скандальный старт объединения музеев серьезно ударил по и без того шатким позициям главы областного комитета по культуре Жанны Малышевой

Что до планов строительства под Псковом химпредприятия, то и тут тоже обеспокоенному не на шутку народу начали объяснять - мол, все будет под контролем, до начала строительства будет проведена экологическая экспертиза, уже в марте группа компаний «Титан» проведет общественные слушания по этому резонансному вопросу. О чем на пресс-конференции по итогам подписания соглашения об экологическом партнерстве администрации региона и группы компаний «Титан» сообщил председатель Совета директоров предприятия Михаил Сутягинский.

Михаил Сутягинский

При этом не вызывает сомнений, что реализация данного проекта для «Титана» не станет легкой увеселительной прогулкой. Несмотря на усилия бизнесменов повлиять на общественное мнение, маховик запущен - продолжается сбор подписей против строительства, в воскресенье в Пскове прошел массовый протестный митинг, и в кои-то веки интерес к действительно волнующей людей проблеме стали проявлять региональные отделения оппозиционных партий.

С учетом всего вышесказанного переоценивать значение сделанных региональной властью шагов в деле разъяснения своих действий и затеянных реформ я бы пока не стал. Во-первых, это только начало данной работы, а с учетом ранее допущенных ошибок и упущенного времени задача многократно усложнилась. Во-вторых, множество беспокоящих жителей области вопросов по-прежнему остаются без ответов, а звучащие из уст чиновников доводы представляются людям малоубедительными. Так что работы - непочатый край, и только время покажет, насколько эффективно справляются ответственные чиновники с многочисленными вызовами.

«Кто не понял - тот поймет»

Заключительную часть политобзора начнем с представляющегося бесспорным утверждения, что общественно-политический климат в нашей стране за последнее время значительно изменился. Здесь можно долго говорить про неоднозначные властные инициативы, ужесточение законодательства, усиление контроля, возбуждение уголовных дел, задержания и проч., а можно сказать короче: курс на закручивание гаек и зачистку политической поляны всё более очевиден.

Важно понимать: то, что сейчас происходит у нас, - не местное «ноу-хау», а общероссийская тенденция.

Достаточно долго Псковская область оставалась эдаким заповедником, где в условиях относительно мягкого климата продолжали сосуществовать представители самых разных видов политической фауны. Однако дошло и до нас. Ныне власти, без лишних экивоков, посылают всем недвусмысленный сигнал: то, что было можно еще недавно, теперь - нельзя. Если раньше у нас с той же оппозицией вели полемику, встречались с ней, не «закатывали катком» на выборах, то теперь - все иначе. С теми, кто этого не понимает или не хочет понимать, будут поступать жестко. «Несистемщикам» здесь не место - причем, речь не только о тех, кого мы привыкли обозначать как «несистемную оппозицию». Ныне к таким нежелательным элементам следует относить всех, кто в принципе занимает несогласованную позицию - будь то политические партии, общественные объединения или профсоюзы. Поступать с ними будут жестко - и в этом смысле снятие с прошлогодних выборов кандидатов от «Яблока» (причем, даже не членов партии, а поддержанных ею местных жителей), конечно же, никакая не случайность. Кстати говоря, по сообщениям ряда СМИ, в феврале председателю регионального отделения «Яблоко» присудили первое место в номинации «Технология или подход, похоронивший компанию» премии «Питерская премия» в области политических профессий. Его заочно «наградили» статуэткой Остапа Бендера и сертификатом за «провал избирательной кампании «Яблока» в 2018 году в Псковской области». Отмечу, что проводил церемонию политтехнолог Александр Серавин, на прошлогодних выборах работавший в Пскове на врио губернатора.

Все должно быть доведено до логического завершения. Это прежде на подведении итогов голосования и фиксации поражения оппозиции была бы поставлена точка. Теперь и по прошествии полугода после выборов может последовать продолжение.

В феврале последовал обыск в псковском офисе партии «Яблоко». Основанием для проведения следственных действий на ул. Некрасова, 29 стало ранее возбужденное уголовное дело о распространении листовок псковского «Яблока» с призывом голосовать «против всех» на губернаторских выборах 2018 года. Напомним, что после того как с предвыборной дистанции сошел кандидат от партии, глава Плюсского района Виталий Аршинов, лидер псковского «Яблока», депутат областного Собрания Лев Шлосберг призвал избирателей принять участие в голосовании, но поставить кресты напротив фамилий всех пяти кандидатов, сделав таким образом бюллетень недействительным.

Следователи изучают содержимое компьютера в офисе псковского отделения партии «Яблоко»

По факту проведения обыска в псковском офисе партии уже сделали комментарии председатель партии Эмилия Слабунова, основатель этой политической организации Григорий Явлинский, сам Лев Шлосберг, представители движения «Голос». Кстати говоря, вскоре после прихода к оппозиционерам следователей неизвестный мужчина наклеил на дверь того же помещения листовку с угрозами в адрес Льва Шлосберга, в связи с чем (преследованиями псковского однопартийца не только правоохранительными органами, но и «уголовником») еще один яблочник - зампредседателя партии Николай Рыбаков записал видеообращение к Генпрокурору Юрию Чайке и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Таким образом, события вокруг Льва Шлосберга вновь получили широкий резонанс, о них написали многие федеральные и иностранные СМИ - и это невольно рождает аналогии с ситуацией 2014-2015 годов, когда на псковского оппозиционера было совершено нападение, а в дальнейшем он был лишен полномочий депутата Псковского областного Собрания. По мнению ряда наблюдателей, сейчас может быть реализован схожий сценарий: Шлосберга привлекут у уголовной ответственности, а затем лишат мандата регионального парламентария.

Впрочем, «прессовали» в феврале не только яблочников. Впервые за долгое время досталось и представителям так называемой системной оппозиции - а именно членам КПРФ, в том числе второму секретарю обкома, депутату регионального парламента Дмитрию Михайлову. Псковский городской суд обязал Михайлову и двух его однопартийцев (депутата Островского районного собрания Максима Барсукова и псковича Сергея Богданова) - участников «одиночных пикетов» выполнить по 20 часов общественных работ.

Участники одиночных пикетов - псковские коммунисты Дмитрий Михайлов и Сергей Богданов

Не знаю, как вы, а лично я в этом факте наказания членов КПРФ (партии, которую нередко обвиняют в лояльности действующему режиму и подыгрыше ему) вижу вполне ясный сигнал, посылаемый оппозиции и всему обществу: очерченных границ не переступать и играть по строго установленным правилам. И в этом смысле наказание членам КПРФ за вполне заурядное мероприятие под привычно оторванным от псковских реалий лозунгом «Руки прочь от Геннадия Зюганова» вполне вписывается в общий тренд. Причем, порой это уже не просто сигналы, а вполне конкретные угрозы - например, сообщения в телеграм-каналах, где обещаются страшные кары лидеру областных профсоюзов Ульяне Михайловой. В общем, куда не следует - не лезьте, с кем не надо - не группируйтесь, иначе -можно получить жесткий ответ.

Такими я увидел основные события февраля в политической жизни Псковской области. Вне всяких сомнений, многое из описанного в этой статье получит продолжение в ближайшее время. Псковская Лента Новостей, как и прежде, будет внимательно следить за происходящим в органах власти и рядах позиции. Наши корреспонденты и обозреватели помогут вам держать руку на пульсе событий. А следующий «разбор полетов» мы проведем уже по итогам марта.

Игорь Макаров