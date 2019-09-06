Политика

По состоянию на 10.00 явка на довыборы в Псковское областное Собрание составила 4,25%

По состоянию на 10.00 явка на довыборы депутата Псковского областного Собрания по округу №2 составила 4,25%. Проголосовало 1092 человека. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

В рамках прочих избирательных кампаний явка составила:

на выборах Главы Бежаницкого района - 6,21% (608 человек)

на выборах Главы Дновского района - 5,66% (574 человека)

на выборах Главы Новоржевского района - 9,11%( 626 человек)

на выборах Главы Пустошкинского района - 9,55% (679 человек)

на выборах Главы Пушкиногорского района - 7,72% (578 человек)

на выборах Главы Усвятского района - 14,78% (555 человек)

на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 - 4,47% (442 человека)

на выборах депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района - 4,34% (131 человек)

на выборах депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района - 2, 37% (77 человек)

на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1 - 2,00% (75 человек)

на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5 - 2,13% (3 человека)

на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам №1 и №2 - 5, 27% (216 человек).

Бежаницы

Напомним, сегодня, 8 сентября, проходят 13 избирательных кампания в 10 муниципальных образованиях Псковской области. Открылись 114 избирательных участка. На них присутствуют 233 наблюдателя. 220 назначены и направлены зарегистрированными кандидатами, а 13 - политическими партиями.

Новоржев

В работе избирательных комиссий принимают участие более 1000 членов УИК с правом решающего голоса.

92 тысячи избирателей могут прийти на избирательные участки, что составляет 17,3% от их общего количества в регионе.

Голосование продлится до 20.00.

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