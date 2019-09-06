Политика

Александр Братчиков принял участие в голосовании на довыборах в Пскове

В голосовании на довыборах, проходящих 8 сентября в Пскове, принял участие первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», глава администрации города Александр Братчиков. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Если мы не выберем, то выберут за нас. Мы обязаны в этот день принять участие в голосовании. От того, как проголосуют сегодня наши жители, будет зависеть судьба города и области», - сказал Александр Братчиков.

Напомним, что в областном центре 8 сентября проходят довыборы депутата областного Собрания по округу № 2 и депутата городской Думы по округу № 13.

Избирательные участки будут открыты до 20.00.