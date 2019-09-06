Политика

Действующий глава побеждает на выборах в Бежаницком районе

По предварительной информации, на выборах главы Бежаницкого района лидирует действующий руководитель муниципалитета Сергей Михеев 1958 года рождения.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области, за него проголосовали 68,84% избирателей.

На втором месте, по предварительным данным, выдвинутый ЛДПР Александр Иванов 1978 года рождения, эксперт ООО «Техосмотр» - 13,77%.

На третьем – кандидат от «Справедливой России» Виктор Соловьев 1958 года рождения, инженер-оператор АГЗС ООО «Авто-газ», депутат Собрания Бежаницкого района с 12,16%.

Иван Сверчков от «Партии Роста» 1985 года рождения, инженер ОПС в ООО «Шанс-ЭЛСВИ» – 2,42%.

Явка на выборах главы Бежаницкого района 8 сентября составила 63,06%.